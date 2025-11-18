Минэнерго Молдавии отметило наличие предпосылок роста цен на электроэнергию

КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в Молдавии, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету.

Ранее отраслевое издание ExPro сообщало, что Украина на фоне отключений электроэнергии в октябре увеличила импорт электроэнергии в два с половиной раза из соседних стран.