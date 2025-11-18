Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Молдавии отметило наличие предпосылок роста цен на электроэнергию - РИА Новости, 18.11.2025
01:11 18.11.2025
Минэнерго Молдавии отметило наличие предпосылок роста цен на электроэнергию
Минэнерго Молдавии отметило наличие предпосылок роста цен на электроэнергию - РИА Новости, 18.11.2025
Минэнерго Молдавии отметило наличие предпосылок роста цен на электроэнергию
Существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в Молдавии, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T01:11:00+03:00
2025-11-18T01:11:00+03:00
в мире
молдавия
украина
кишинев
газпром
в мире, молдавия, украина, кишинев, газпром
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Газпром
Минэнерго Молдавии отметило наличие предпосылок роста цен на электроэнергию

Минэнерго Молдавии: есть предпосылки роста цен на электроэнергию

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в Молдавии, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету.
"На региональном рынке есть предпосылки (к росту цен на электроэнергию – ред.)… Учитывая тот факт, что на Украине дефицит, мы можем увидеть рост цен на электроэнергию на региональном рынке и, соответственно, у нас", - сказал Жунгиету в эфире TV8.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Молдавия совершила серьезную ошибку, заявил экс-депутат Боля
Вчера, 21:55
По его словам, ситуация достаточно сложная. "Украина стала больше импортировать с европейского рынка… Откуда мы сейчас берем электроэнергию? 25% производится нашими двумя теплостанциями, 10-15% - это электроэнергия, воспроизведенная из возобновляемых источников на территории Республики Молдова, несмотря на то, что солнечных дней стало меньше, мы все-таки еще производим. Где-то 25%, до 30%, мы закупаем у компаний с Украины и из Румынии, которые тоже производят из возобновляемых источников, в том числе с гидроэлектростанций. Остальные объемы в 35-40% закупаются на свободном рынке, это в основном в Румынии", - пояснил министр.
Ранее отраслевое издание ExPro сообщало, что Украина на фоне отключений электроэнергии в октябре увеличила импорт электроэнергии в два с половиной раза из соседних стран.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Молдавии предупредили о рисках из-за отказа МВФ финансировать страну
15 ноября, 11:59
 
В миреМолдавияУкраинаКишиневГазпром
 
 
