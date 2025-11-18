Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об экспорте стран ШОС в 2024 году
11:40 18.11.2025 (обновлено: 15:23 18.11.2025)
Мишустин рассказал об экспорте стран ШОС в 2024 году
Мишустин рассказал об экспорте стран ШОС в 2024 году
Суммарный экспорт стран Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году составил около пятой части мирового показателя, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.11.2025
Мишустин рассказал об экспорте стран ШОС в 2024 году

Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суммарный экспорт стран Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году составил около пятой части мирового показателя, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Заседание совета проходит в Москве 17-18 ноября в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
