Страны ШОС подтвердили настрой на укрепление объединения, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.11.2025
13:40 18.11.2025 (обновлено: 13:41 18.11.2025)
Страны ШОС подтвердили настрой на укрепление объединения, заявил Мишустин
Страны Шанхайской организации сотрудничества подтвердили настрой на укрепление ШОС как ведущего международного объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.11.2025
в мире, россия, москва, михаил мишустин, шос
В мире, Россия, Москва, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин: страны ШОС подтвердили настрой на укрепление объединения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества подтвердили настрой на укрепление ШОС как ведущего международного объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание совета глав правительств ШОС состоялось в Москве 17-18 ноября под председательством главы российского правительства.
"Важно, что все государства подтвердили настрой, готовы добиваться укрепления ШОС как ведущего международного объединения для совместной работы в экономике, торговле, в безопасности, в гуманитарной сфере. Уверен, что принятые нами сегодня решения придадут новый импульс наращиванию торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества", - сказал Мишустин, завершая заседание.
По его мнению, принятые на заседании решения также создадут благоприятные условия для запуска новых совместных проектов в интересах развития национальных экономик и повышения благосостояния граждан стран ШОС.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании международного экспортного форума Сделано в России в Москве. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Россия переориентируется на рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, заявил Мишустин
