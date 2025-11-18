Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего

Дошло до того, что вчера издание Responsible Statecraft опубликовало материал под названием "Предложение Трампа Путину, которое он не сможет не принять". По сути, это инструкция для американской администрации, которая, по мнению экспертов, упустила "краткое окно возможностей, когда можно было просто уйти с Украины без последствий", и теперь администрации Трампа "нужна новая стратегия".