Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры взятия в плен двух военных ВСУ, которые под видом гражданских лиц должны были убивать мирных жителей в Красноармейске.
Сдавшийся в плен военный ВСУ
Петр Гай на видео Минобороны РФ
ранее рассказал о поставленной ему украинским командованием задаче переодеться в "гражданку" и убивать всех уходящих из Красноармейска
(украинское название - Покровск
), в том числе мирных жителей.
"Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня. И по приказу командования должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным", - отметили в ведомстве.
Министерство обороны РФ добавило, что пленные занимались мародерством в покинутых жителями квартирах. Не брезговали украсть старые проигрыватели, шуроповерты, ноутбуки. Кроме того, российскими военнослужащими были найдены спрятанные боевиками ВСУ личное оружие и обмундирование.
Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают методичное уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске. Остаются в живых лишь те, кто принимает единственно верное решение - сложить оружие и сдаться в плен, подчеркнули в Минобороны России.