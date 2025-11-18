Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры взятия в плен двух военных ВСУ, которые под видом гражданских лиц должны были убивать мирных жителей в Красноармейске.

Сдавшийся в плен военный ВСУ Петр Гай на видео Минобороны РФ ранее рассказал о поставленной ему украинским командованием задаче переодеться в "гражданку" и убивать всех уходящих из Красноармейска (украинское название - Покровск ), в том числе мирных жителей.

"Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня. И по приказу командования должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным", - отметили в ведомстве.

Министерство обороны РФ добавило, что пленные занимались мародерством в покинутых жителями квартирах. Не брезговали украсть старые проигрыватели, шуроповерты, ноутбуки. Кроме того, российскими военнослужащими были найдены спрятанные боевиками ВСУ личное оружие и обмундирование.