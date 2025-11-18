Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 18.11.2025
Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске
Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске
Минобороны РФ показало кадры взятия в плен двух военных ВСУ, которые под видом гражданских лиц должны были убивать мирных жителей в Красноармейске. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
покровск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
покровск
2025
"Нас сюда кинули, мы штрафники". Украинских военнослужащих взяли в плен в Красноармейске
Российская группировка "Центр" взяла в плен 2 украинских военнослужащих, переодетых "по гражданке" в Красноармейске, сообщили в Минобороны.
красноармейск, покровск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Покровск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске

МО РФ показало кадры взятия в плен 2 переодетых в гражаднское военных ВСУ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры взятия в плен двух военных ВСУ, которые под видом гражданских лиц должны были убивать мирных жителей в Красноармейске.
Сдавшийся в плен военный ВСУ Петр Гай на видео Минобороны РФ ранее рассказал о поставленной ему украинским командованием задаче переодеться в "гражданку" и убивать всех уходящих из Красноармейска (украинское название - Покровск), в том числе мирных жителей.
"Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня. И по приказу командования должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным", - отметили в ведомстве.
Министерство обороны РФ добавило, что пленные занимались мародерством в покинутых жителями квартирах. Не брезговали украсть старые проигрыватели, шуроповерты, ноутбуки. Кроме того, российскими военнослужащими были найдены спрятанные боевиками ВСУ личное оружие и обмундирование.
Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают методичное уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске. Остаются в живых лишь те, кто принимает единственно верное решение - сложить оружие и сдаться в плен, подчеркнули в Минобороны России.
В Красноармейске ВСУ приказали расстреливать гражданских, заявил пленный
17 ноября, 14:23
В Красноармейске ВСУ приказали расстреливать гражданских, заявил пленный
17 ноября, 14:23
 
