Минобороны рассказало об освобождении Яблоково

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские штурмовые подразделения группировки войск "Восток" при освобождении Яблоково в Запорожской области продвинулись больше, чем на пять километров, рассказали в МО РФ.

"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток", развивая наступление после освобожденных ранее Новоуспеновского и Нового, вклинились в оборону противника более чем на пять километров и полностью освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области", - говорится в сообщении.