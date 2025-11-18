Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об освобождении Яблоково - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 18.11.2025
Минобороны рассказало об освобождении Яблоково
Минобороны рассказало об освобождении Яблоково - РИА Новости, 18.11.2025
Минобороны рассказало об освобождении Яблоково
Российские штурмовые подразделения группировки войск "Восток" при освобождении Яблоково в Запорожской области продвинулись больше, чем на пять километров,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:07:00+03:00
2025-11-18T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
россия
запорожская область
безопасность, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область
Минобороны рассказало об освобождении Яблоково

Минобороны: ВС РФ продвинулись на пять километров при освобождении Яблоково

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДорога на Красноармейском направлении
Дорога на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дорога на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские штурмовые подразделения группировки войск "Восток" при освобождении Яблоково в Запорожской области продвинулись больше, чем на пять километров, рассказали в МО РФ.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоково 15 ноября.
"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток", развивая наступление после освобожденных ранее Новоуспеновского и Нового, вклинились в оборону противника более чем на пять километров и полностью освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащий об освобождении населенного пункта Рог в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВСУ остались в Роге в ДНР почти без связи, рассказал боец
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская область
 
 
