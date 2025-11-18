https://ria.ru/20251118/minoborony-2055613302.html
Минобороны рассказало об освобождении Яблоково
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские штурмовые подразделения группировки войск "Восток" при освобождении Яблоково в Запорожской области продвинулись больше, чем на пять километров, рассказали в МО РФ.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоково 15 ноября.
"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток", развивая наступление после освобожденных ранее Новоуспеновского и Нового, вклинились в оборону противника более чем на пять километров и полностью освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области", - говорится в сообщении.