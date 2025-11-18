Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал, что станет с западными странами из-за мигрантов - РИА Новости, 18.11.2025
22:14 18.11.2025
Пушков рассказал, что станет с западными странами из-за мигрантов
Пушков рассказал, что станет с западными странами из-за мигрантов
В мире, Канада, США, Алексей Пушков
Пушков рассказал, что станет с западными странами из-за мигрантов

Пушков: наплыв мигрантов в западные страны приведет к исчезновению англосаксов

Алексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. С существующими темпами замещения коренного населения Канады мигрантами, в 2044 году две трети населения страны составят приезжие, похожие перспективы ожидают всех англосаксов, которые исчезнут как этнос, считает сенатор Алексей Пушков.
"Вымирание коренного населения ряда стран Запада - это не прогноз, это факт, свершающийся на наших глазах. По официальным данным о рождаемости в Канаде, 40% всех родившихся в стране детей были рождены женщинами, родившимися "за рубежом", иными словами, не канадками. При той политике замещения коренного населения мигрантами, которая проводится в Канаде, в 2034 году таких будет 50-55 %, а в 2044-ом - все 60-65, то есть две трети", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его мнению, это ждет весь англосаксонский мир.
"Затем от англосаксов как этноса, населявшего Британию, США, Канаду, останется только воспоминание", - полагает Пушков.
Мигранты высаживаются в порту в Вальверде, Испания - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне
3 сентября, 23:32
 
В миреКанадаСШААлексей Пушков
 
 
Заголовок открываемого материала