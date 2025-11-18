https://ria.ru/20251118/mid-2055824100.html
МИД Афганистана обвинил ООН в двойных стандартах
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки во вторник обвинил международное сообщество и Организацию Объединенных Наций в применении двойных стандартов в отношении его страны, сообщает новостной портал Ariana news
.
Выступая на пятом координационном совещании отраслевых министерств и представительств агентств ООН
в Кабуле
, он заявил, что "политические соображения продолжают препятствовать эффективной гуманитарной поддержке афганского народа".
"Политика увязывания гуманитарной помощи с выдвижением политических условий оказала вредное и далеко идущее воздействие на афганских граждан", - цитирует министра портал.
Моттаки выразил обеспокоенность координацией действий представительств организаций ООН в стране, заявив, что "афганские чиновники часто исключаются из официальных встреч в то время, когда требуется более тесное сотрудничество".
По словам министра, Афганистан
предпринимает серьезные практические шаги для решения основных национальных проблем, включая возвращение беженцев, лечение наркозависимых, сокращение бедности, ликвидацию последствий стихийных бедствий и "обеспечение альтернативных источников дохода для фермеров, ранее зависевших от выращивания наркотиков".
"Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, правительству удалось добиться прогресса, однако международная помощь не смогла удовлетворить насущные потребности страны", - подчеркнул глава афганского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи Моттаки также подверг критике власти Пакистана
, обвинив их в блокировании возвращения афганских мигрантов через закрытые ими же КПП на границе, и одновременном выселении их из своих домов.