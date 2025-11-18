МИД Афганистана обвинил ООН в двойных стандартах

"Политика увязывания гуманитарной помощи с выдвижением политических условий оказала вредное и далеко идущее воздействие на афганских граждан", - цитирует министра портал.

Моттаки выразил обеспокоенность координацией действий представительств организаций ООН в стране, заявив, что "афганские чиновники часто исключаются из официальных встреч в то время, когда требуется более тесное сотрудничество".