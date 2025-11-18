Рейтинг@Mail.ru
МИД Афганистана обвинил ООН в двойных стандартах - РИА Новости, 18.11.2025
19:01 18.11.2025
МИД Афганистана обвинил ООН в двойных стандартах
МИД Афганистана обвинил ООН в двойных стандартах - РИА Новости, 18.11.2025
МИД Афганистана обвинил ООН в двойных стандартах
Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки во вторник обвинил международное сообщество и Организацию Объединенных Наций в применении двойных... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
афганистан
кабул (город)
пакистан
оон
афганистан
кабул (город)
пакистан
в мире, афганистан, кабул (город), пакистан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Пакистан, ООН
МИД Афганистана обвинил ООН в двойных стандартах

Ariana news: глава МИД Афганистана обвинил ООН в применении двойных стандартов

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки во вторник обвинил международное сообщество и Организацию Объединенных Наций в применении двойных стандартов в отношении его страны, сообщает новостной портал Ariana news.
Выступая на пятом координационном совещании отраслевых министерств и представительств агентств ООН в Кабуле, он заявил, что "политические соображения продолжают препятствовать эффективной гуманитарной поддержке афганского народа".
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя назвал котом в мешке резолюцию Совбеза ООН по Газе
Вчера, 03:01
"Политика увязывания гуманитарной помощи с выдвижением политических условий оказала вредное и далеко идущее воздействие на афганских граждан", - цитирует министра портал.
Моттаки выразил обеспокоенность координацией действий представительств организаций ООН в стране, заявив, что "афганские чиновники часто исключаются из официальных встреч в то время, когда требуется более тесное сотрудничество".
По словам министра, Афганистан предпринимает серьезные практические шаги для решения основных национальных проблем, включая возвращение беженцев, лечение наркозависимых, сокращение бедности, ликвидацию последствий стихийных бедствий и "обеспечение альтернативных источников дохода для фермеров, ранее зависевших от выращивания наркотиков".
"Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, правительству удалось добиться прогресса, однако международная помощь не смогла удовлетворить насущные потребности страны", - подчеркнул глава афганского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи Моттаки также подверг критике власти Пакистана, обвинив их в блокировании возвращения афганских мигрантов через закрытые ими же КПП на границе, и одновременном выселении их из своих домов.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
США впервые выступили против антироссийской поправки в ООН
14 ноября, 22:23
 
В миреАфганистанКабул (город)ПакистанООН
 
 
