Метро Москвы требует от подрядчика неустойку из-за состояния вагонов

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Московский метрополитен в арбитражном суде Москвы требует взыскать с мытищинского завода "Метровагонмаш" около 2,8 миллиарда рублей неустойки за ненадлежащее "культурное состояние" вагонов, обслуживание которых производит ответчик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в октябре объединил в одно производство 22 иска метрополитена к " Метровагонмашу ". Основания исковых требований ранее не сообщались.

Как пояснил в суде представитель истца, у метро есть четыре контракта с заводом-производителем вагонов на их обслуживание и поддержание вагонов в надлежащем культурном состоянии. По условиям контрактов, сотрудники ответчика в депо истца должны устранять такие дефекты, как надписи на стеклах, порванный линолеум, неработающий кондиционер, грязное сиденье и тому подобное.

Заказчик выплачивает исполнителю сервисный платеж более 9 тысяч рублей за каждый вагон, а в случае выдачи вагона в ненадлежащем культурном состоянии платеж уменьшается на 30%. "Если хотя бы один вагон с нарушением, сервисный платеж уменьшается на 30% за весь состав в сутки", - сказал истец. По его словам, к делу приобщено порядка 9 тысяч актов осмотра, в которых выявлено 160 тысяч нарушений.

Представитель "Метровагонмаша" заявил о пропуске срока исковой давности, который по контрактам жизненного цикла, по его словам, составляет один год. Кроме того, ответчик считает размер заявленной неустойки несоразмерным последствиям нарушения, так как составы все равно выходят на линию.

Также, по его словам, многие дефекты ответчик не в состоянии устранить оперативно – по регламенту обслуживание длится не больше восьми часов, а на практике времени у подрядчика намного меньше, так как он должен соблюдать график оборота составов.

По словам же представителя метро, ответчик во времени не ограничен – он должен предоставить ежедневно 53 состава, при этом в запасе есть еще порядка 30 поездов.

Суд отложил слушания на январь, предложив сторонам представить дополнительные доказательства.

Всего с мая столичное метро предъявило к "Метровагонмашу" 28 исков на общую сумму около 8,3 миллиарда рублей. В них заявлены требования о взыскании либо неустойки, либо убытков. До этого стороны последний раз судились в 2021 году.