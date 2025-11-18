Политик добавил, что в таком случае поддержка Украины прекратилась бы, потому что НАТО уже предоставляет все возможное для борьбы с Россией.



Мема считает, что Зеленский должен отменить законы, которые запрещают вести мирные переговоры с Россией и понять, что Украина не может быть частью НАТО.



Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.