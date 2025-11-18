Рейтинг@Mail.ru
Решение Зеленского вызвало панику на Западе - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 18.11.2025 (обновлено: 11:39 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/mema-2055656389.html
Решение Зеленского вызвало панику на Западе
Решение Зеленского вызвало панику на Западе - РИА Новости, 18.11.2025
Решение Зеленского вызвало панику на Западе
Владимир Зеленский решил спровоцировать третью мировую войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:36:00+03:00
2025-11-18T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055640798.html
https://ria.ru/20251118/koshkovich-2055630558.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Украина
Решение Зеленского вызвало панику на Западе

Мема: Зеленский решил спровоцировать третью мировую войну

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский решил спровоцировать третью мировую войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"У Зеленского нет стратегии, как закончить войну, поэтому он использует все свои карты, в том числе провоцирует прямую конфронтацию между НАТО и Россией", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Западе забили тревогу после нового предупреждения Путина
09:58
Политик добавил, что в таком случае поддержка Украины прекратилась бы, потому что НАТО уже предоставляет все возможное для борьбы с Россией.

Мема считает, что Зеленский должен отменить законы, которые запрещают вести мирные переговоры с Россией и понять, что Украина не может быть частью НАТО.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе
08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала