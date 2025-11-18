Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и предприятия несырьевого бизнеса обсудили развитие финмеханизмов
13:52 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/mekhanizm-2055711029.html
ПСБ и предприятия несырьевого бизнеса обсудили развитие финмеханизмов
2025
ПСБ и предприятия несырьевого бизнеса обсудили развитие финмеханизмов

ПСБ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель "Деловой России" Алексей Репик провели встречу с предприятиями - членами объединения, темами для обсуждения стали механизмы финансовой поддержки и банковские продукты, необходимые для развития частного несырьевого бизнеса, сообщает пресс- служба банка.
ПСБ и "Деловая Россия" продолжают вести системную работу по развитию профессиональных компетенций частного несырьевого бизнеса и повышению эффективности финансовых механизмов для развития предпринимательства в Российской Федерации.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Созданная ПСБ платформа А7 и Минфин РФ основали "Росвексель" для ВЭД
Вчера, 12:41
Фрадков в своем выступлении отдельно отметил, насколько важна для развития экономики постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки бизнеса во всех российских регионах, в том числе в новых субъектах.
"Мы работаем с предприятиями не просто как кредиторы, а как партнеры для развития бизнеса, участвуем в капитале, в развитии различных фондов, в доведении решений высокотеха от НИОКР до серии. Для поддержки предприятий выстраиваем маршруты и механизмы трансграничных расчетов, развиваем финансовые решения для бизнеса во всех регионах России, в том числе в новых субъектах, смотрим шире на поддержку бизнеса как основного драйвера экономики", – сказал Фрадков.
Особое внимание участники встречи уделили вопросам обучения малого и среднего бизнеса и молодых специалистов для предприятий. В ПСБ рассказали о собственных инициативах для повышения инвестиционной и финансовой грамотности - банк накопил значительную экспертизу в этой сфере и выстроил экосистему образовательных программ.
Так, ПСБ организовывает обучающие мероприятия во всех регионах России, выпускает специализированные печатные и интернет-издания, которые направлены на повышение уровня финансовой грамотности населения и бизнеса.
"Надеюсь, что нам удастся в работе с ПСБ – универсальным, системным финансовым институтом – найти возможности повышения конкурентоспособности наших компаний и предприятий. Нам есть где искать точки соприкосновения с ПСБ в отраслевом и региональном разрезах", – подчеркнул Репик, слова которого приводят на сайте "Деловой России".
Отделение банка ПСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Жоголев: индивидуальное доверительное управление защитит права инвесторов
14 ноября, 11:55
 
 
 
