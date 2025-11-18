ПСБ и предприятия несырьевого бизнеса обсудили развитие финмеханизмов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель "Деловой России" Алексей Репик провели встречу с предприятиями - членами объединения, темами для обсуждения стали механизмы финансовой поддержки и банковские продукты, необходимые для развития частного несырьевого бизнеса, сообщает пресс- служба банка.

ПСБ и "Деловая Россия" продолжают вести системную работу по развитию профессиональных компетенций частного несырьевого бизнеса и повышению эффективности финансовых механизмов для развития предпринимательства в Российской Федерации.

Фрадков в своем выступлении отдельно отметил, насколько важна для развития экономики постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки бизнеса во всех российских регионах, в том числе в новых субъектах.

"Мы работаем с предприятиями не просто как кредиторы, а как партнеры для развития бизнеса, участвуем в капитале, в развитии различных фондов, в доведении решений высокотеха от НИОКР до серии. Для поддержки предприятий выстраиваем маршруты и механизмы трансграничных расчетов, развиваем финансовые решения для бизнеса во всех регионах России, в том числе в новых субъектах, смотрим шире на поддержку бизнеса как основного драйвера экономики", – сказал Фрадков.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам обучения малого и среднего бизнеса и молодых специалистов для предприятий. В ПСБ рассказали о собственных инициативах для повышения инвестиционной и финансовой грамотности - банк накопил значительную экспертизу в этой сфере и выстроил экосистему образовательных программ.

Так, ПСБ организовывает обучающие мероприятия во всех регионах России, выпускает специализированные печатные и интернет-издания, которые направлены на повышение уровня финансовой грамотности населения и бизнеса.