ЕР поможет Курской области создать исторический кластер, заявил Медведев

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" поможет Курской области с финансированием создания историко-культурного кластера на территории Курской крепости, сообщил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил в Max, что провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
"Обсудили создание историко-культурного кластера, который появится на территории Курской крепости в рамках подготовки к 1000-летию Курска. Партия "Единая Россия" поможет региону с финансированием в рамках партийного проекта "Историческая память", - написал Медведев по итогам встречи.
В свою очередь Хинштейн отметил, что на территории исторической крепости идет проектирование и реставрация сразу четырех объектов культурного наследия.
"Напомню, что благодаря содействию Дмитрия Анатольевича сейчас идёт проектирование и реставрация сразу четырёх объектов культурного наследия на территории исторической крепости. В следующем (2026 - ред.) году при поддержке партпроекта Единой России "Историческая память" на это будут выделены дополнительные федеральные средства", - написал губернатор региона в своем Telegram-канале.