ЕР поможет Курской области создать исторический кластер, заявил Медведев
18:58 18.11.2025 (обновлено: 19:38 18.11.2025)
ЕР поможет Курской области создать исторический кластер, заявил Медведев
курская область
россия
дмитрий медведев
александр хинштейн
единая россия
курская область, россия, дмитрий медведев, александр хинштейн, единая россия
Курская область, Россия, Дмитрий Медведев, Александр Хинштейн, Единая Россия
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" поможет Курской области с финансированием создания историко-культурного кластера на территории Курской крепости, сообщил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил в Max, что провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Хинштейн рассказал о ходе разминирования приграничных районов под Курском
14 ноября, 15:41
"Обсудили создание историко-культурного кластера, который появится на территории Курской крепости в рамках подготовки к 1000-летию Курска. Партия "Единая Россия" поможет региону с финансированием в рамках партийного проекта "Историческая память", - написал Медведев по итогам встречи.
В свою очередь Хинштейн отметил, что на территории исторической крепости идет проектирование и реставрация сразу четырех объектов культурного наследия.
"Напомню, что благодаря содействию Дмитрия Анатольевича сейчас идёт проектирование и реставрация сразу четырёх объектов культурного наследия на территории исторической крепости. В следующем (2026 - ред.) году при поддержке партпроекта Единой России "Историческая память" на это будут выделены дополнительные федеральные средства", - написал губернатор региона в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Медведев обсудил с Хинштейном безопасность в Курской области
Вчера, 18:50
 
Курская область Россия Дмитрий Медведев Александр Хинштейн Единая Россия
 
 
