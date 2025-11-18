ЕР поможет Курской области создать исторический кластер, заявил Медведев

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" поможет Курской области с финансированием создания историко-культурного кластера на территории Курской крепости, сообщил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В свою очередь Хинштейн отметил, что на территории исторической крепости идет проектирование и реставрация сразу четырех объектов культурного наследия.