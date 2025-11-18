Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел встречу с губернатором Курской области - РИА Новости, 18.11.2025
18:46 18.11.2025
Медведев провел встречу с губернатором Курской области
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с губернатором Курской области Александром...
Медведев провел встречу с губернатором Курской области

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
"В ходе встречи с губернатором Курской области Александром Хинштейном обсудили темы, связанные с обеспечением региональной безопасности", - написал Медведев на платформе Max.
