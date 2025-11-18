Медведчук оценил возможность возвращения Киева за стол переговоров

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Надежда, что Киев сядет за стол переговоров, есть, но это не означает, что Украина будет готова договариваться с РФ, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.