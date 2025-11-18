Рейтинг@Mail.ru
Медведчук оценил возможность возвращения Киева за стол переговоров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 18.11.2025 (обновлено: 10:24 18.11.2025)
Медведчук оценил возможность возвращения Киева за стол переговоров
Медведчук оценил возможность возвращения Киева за стол переговоров - РИА Новости, 18.11.2025
Медведчук оценил возможность возвращения Киева за стол переговоров
Надежда, что Киев сядет за стол переговоров, есть, но это не означает, что Украина будет готова договариваться с РФ, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на РИА Новости, 18.11.2025
Медведчук оценил возможность возвращения Киева за стол переговоров

Медведчук заявил, что Киев может вернуться за стол переговоров

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Надежда, что Киев сядет за стол переговоров, есть, но это не означает, что Украина будет готова договариваться с РФ, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
"Надежда такая есть. Только сесть за стол переговоров, это не означает вести переговоры, тем более договариваться", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос о возможности возвращения Украины к переговорам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
27 октября, 05:44
 
Специальная военная операция на Украине Украина Киев Россия Виктор Медведчук Сергей Кислица Мария Захарова В мире
 
 
