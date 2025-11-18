https://ria.ru/20251118/medrabotnik-2055674772.html
Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области
Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области - РИА Новости, 18.11.2025
Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области
С начала 2025 года в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" более 170 медицинских работников начали работать в сельских населенных пунктах... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:44:00+03:00
2025-11-18T11:44:00+03:00
2025-11-18T11:44:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82ffee51bc608dff087fd69f455c213f.jpg
https://ria.ru/20251118/issledovaniya-2055660265.html
https://ria.ru/20251117/shtraf-2055550780.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c4257787dd3f1b53d0032a7835bf7456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области
Свыше 170 "земских" медработников трудоустроились в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С начала 2025 года в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" более 170 медицинских работников начали работать в сельских населенных пунктах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что в регионе продолжается развитие сельской медицины для обеспечения доступности качественной и своевременной медицинской помощи каждому жителю.
"С начала этого года по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" на работу в сельскую местность вышел 171 медицинский работник — это врачи и средний медицинский персонал", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Участниками программы в Подмосковье могут стать медики, трудоустроившиеся в селах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек. Врачи получают единовременную выплату в 1 миллион рублей, средний медперсонал — 500 тысяч рублей. Для работающих в отдаленных и труднодоступных территориях выплаты увеличиваются до 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно.
К участию в программе приглашаются врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и другие специалисты. Для подачи заявки необходимо обратиться в кадровую службу медицинской организации.