Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области - 18.11.2025
11:44 18.11.2025
Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области
Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области
С начала 2025 года в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" более 170 медицинских работников начали работать в сельских населенных пунктах... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:44:00+03:00
2025-11-18T11:44:00+03:00
московская область (подмосковье)
Новости
Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области

Свыше 170 "земских" медработников трудоустроились в Подмосковье с начала года

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С начала 2025 года в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" более 170 медицинских работников начали работать в сельских населенных пунктах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что в регионе продолжается развитие сельской медицины для обеспечения доступности качественной и своевременной медицинской помощи каждому жителю.
"С начала этого года по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" на работу в сельскую местность вышел 171 медицинский работник — это врачи и средний медицинский персонал", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Участниками программы в Подмосковье могут стать медики, трудоустроившиеся в селах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек. Врачи получают единовременную выплату в 1 миллион рублей, средний медперсонал — 500 тысяч рублей. Для работающих в отдаленных и труднодоступных территориях выплаты увеличиваются до 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно.
К участию в программе приглашаются врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и другие специалисты. Для подачи заявки необходимо обратиться в кадровую службу медицинской организации.
