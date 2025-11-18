Более 170 "земских" медработников трудоустроились в Московской области

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С начала 2025 года в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" более 170 медицинских работников начали работать в сельских населенных пунктах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что в регионе продолжается развитие сельской медицины для обеспечения доступности качественной и своевременной медицинской помощи каждому жителю.

"С начала этого года по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" на работу в сельскую местность вышел 171 медицинский работник — это врачи и средний медицинский персонал", — приводит пресс-служба слова Забелина.

Участниками программы в Подмосковье могут стать медики, трудоустроившиеся в селах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек. Врачи получают единовременную выплату в 1 миллион рублей, средний медперсонал — 500 тысяч рублей. Для работающих в отдаленных и труднодоступных территориях выплаты увеличиваются до 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно.