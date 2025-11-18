https://ria.ru/20251118/mchs-2055822729.html
Ракетную опасность объявили в Крыму
Ракетную опасность объявили в Крыму - РИА Новости, 18.11.2025
Ракетную опасность объявили в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:53:00+03:00
2025-11-18T18:53:00+03:00
2025-11-18T18:55:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
Ракетную опасность объявили в Крыму
МЧС: ракетную опасность объявили в Крыму