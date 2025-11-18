Рейтинг@Mail.ru
18:53 18.11.2025 (обновлено: 18:55 18.11.2025)
Ракетную опасность объявили в Крыму
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
Сигнал об опасности поступил в 18.41 мск.
 
БезопасностьРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
