MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Национальный мессенджер Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов, сообщили в пресс-службе нацмессенджера.

"За октябрь Центр безопасности Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов", - говорится в сообщении.

Центр безопасности Max отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. В октябре через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили 88 тысяч обращений. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило менее трех минут.