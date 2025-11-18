Рейтинг@Mail.ru
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов - РИА Новости, 18.11.2025
13:11 18.11.2025
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов

Мессенджер MAX
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Национальный мессенджер Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов, сообщили в пресс-службе нацмессенджера.
"За октябрь Центр безопасности Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов", - говорится в сообщении.
Центр безопасности Max отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. В октябре через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили 88 тысяч обращений. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило менее трех минут.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Многоквартирные дома обязали создать чаты жильцов в Max до конца года
12 ноября, 17:11
 
ТехнологииGoogleОбщество
 
 
