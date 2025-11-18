https://ria.ru/20251118/max-2055698375.html
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов - РИА Новости, 18.11.2025
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов
Национальный мессенджер Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:11:00+03:00
2025-11-18T13:11:00+03:00
2025-11-18T13:11:00+03:00
технологии
google
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054950633_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6cbd45a0f2dca1b5c9ea1f6cd7731e6.jpg
https://realty.ria.ru/20251112/rossija-2054549374.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054950633_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_52f6808a2b8c67490d25c2d7ee4f9ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, общество
Технологии, Google, Общество
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов
MAX удалил более 100 тысяч вредоносных файлов за октябрь
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Национальный мессенджер Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов, сообщили в пресс-службе нацмессенджера.
"За октябрь Центр безопасности Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов", - говорится в сообщении.
Центр безопасности Max отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. В октябре через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили 88 тысяч обращений. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило менее трех минут.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".