Рейтинг@Mail.ru
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:29 18.11.2025 (обновлено: 05:39 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/massa-2055614739.html
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей - РИА Новости, 18.11.2025
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей
Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит Арбитражный суд Москвы взыскать со столичной инспекции ФНС России №24 в конкурсную массу... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:29:00+03:00
2025-11-18T05:39:00+03:00
происшествия
москва
елена блиновская
федеральная налоговая служба (фнс россии)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767499_0:89:3012:1783_1920x0_80_0_0_a4741257e452643f649355a7cb8f1c7e.jpg
https://ria.ru/20251106/sud-2053220458.html
https://ria.ru/20251105/upravljajuschij-2052881974.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767499_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_0e6814b7b3aed35511719742552c57d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии), московский городской суд
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Московский городской суд
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей

Финуправляющая требует вернуть в конкурсную массу Блиновской 224 миллиона рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит Арбитражный суд Москвы взыскать со столичной инспекции ФНС России №24 в конкурсную массу "королевы марафонов" более 224 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ознобихина оспаривает 14 платежей, произведенных Блиновской в адрес ФНС с 14 марта 2024 по 23 июля 2025 года на общую сумму свыше 224 миллионов рублей. Финуправляющий просит также применить последствия недействительности этих сделок.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Брат Блиновской просит снять арест с его недвижимости
6 ноября, 16:25
"Взыскать за счет бюджета Российской Федерации с ИФНС № 24 по Москве в конкурсную массу ИП Блиновской Е.О. денежные средства в сумме 224 364 383 рубля… восстановить требование уполномоченного органа к ИП Блиновской Е.О. в сумме 224 364 383 рубля", - говорится в заявлении Ознобихиной. Суд это заявление к рассмотрению еще не принял.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению, поданному в мае 2024 года, и открыл процедуру реализации ее имущества.
Суд в феврале включил требование ФНС в лице московской инспекции №6 в реестр требований кредиторов Блиновской в размере около 1,2 миллиарда рублей, в том числе по основному долгу в размере около 588 миллионов, пени в размере более 353 миллионов и штрафы в размере около 227 миллионов рублей.
Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская оспорила решение налоговой инспекции, пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд ее претензии отклонили.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Финансовый управляющий Блиновской просит продлить процедуру ее банкротства
5 ноября, 06:25
 
ПроисшествияМоскваЕлена БлиновскаяФедеральная налоговая служба (ФНС России)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала