02:43 18.11.2025
СМИ: Маск приглашен на ужин в честь приезда в США принца Саудовской Аравии
Американский гольфист Тайгер Вудс и предприниматель Илон Маск будут присутствовать на ужине, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь визита... РИА Новости, 18.11.2025
в мире, саудовская аравия, сша, илон маск, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Саудовская Аравия, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс и предприниматель Илон Маск будут присутствовать на ужине, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, сообщает журналист издания Punchbowl Джейк Шерман.
Как сообщает издание со ссылкой на источники, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман планирует посетить Капитолийский холм в среду, чтобы встретиться с членами конгресса и сенаторами.
"Ожидается, что Тайгер Вудс и Илон Маск будут присутствовать на ужине Трампа в честь наследного принца Саудовской Аравии", - написал Шерман в соцсети Х.
В миреСаудовская АравияСШАИлон МаскДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
Заголовок открываемого материала