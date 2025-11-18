https://ria.ru/20251118/mask-2055604300.html
СМИ: Маск приглашен на ужин в честь приезда в США принца Саудовской Аравии
СМИ: Маск приглашен на ужин в честь приезда в США принца Саудовской Аравии
Американский гольфист Тайгер Вудс и предприниматель Илон Маск будут присутствовать на ужине, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь визита... РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: Маск приглашен на ужин в честь приезда в США принца Саудовской Аравии
