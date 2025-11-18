Рейтинг@Mail.ru
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро - РИА Новости, 18.11.2025
03:43 18.11.2025
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро - РИА Новости, 18.11.2025
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
Военное нападение на Венесуэлу стало бы "самой большой ошибкой" Дональда Трампа и поставило бы крест на его политическом будущем, заявил президент республики... РИА Новости, 18.11.2025
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро

Мадуро: военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры и имени Трампа

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Военное нападение на Венесуэлу стало бы "самой большой ошибкой" Дональда Трампа и поставило бы крест на его политическом будущем, заявил президент республики Николас Мадуро.
"Хотят, чтобы президент Трамп совершил самую серьёзную ошибку в своей жизни и связался с Венесуэлой в военном конфликте, что стало бы концом его политического лидерства и его имени", - сказал политик в эфире своей еженедельной телепрограммы "С Мадуро +".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы
Вчера, 23:21
По словам президента Венесуэлы, в США действуют группы влияния, стремящиеся подтолкнуть Трампа к эскалации, и частично это давление может исходить от людей из его ближайшего окружения "уже рассчитывающих на эпоху после Трампа".
Президент сравнил Венесуэлу с красной тряпкой, которую показывают быку, чтобы спровоцировать нападение. Он вновь предупредил, что оно приведёт к катастрофическим последствиям, и заявил, что недопустимо "бомбить и убивать христианский народ Венесуэлы".
Глава государства напомнил, что ещё 6 сентября передал Трампу письмо, где изложил неизменную позицию Каракаса: Венесуэла строго придерживается норм международного права, отвергает угрозу силой и настаивает на диалоге как единственном механизме разрешения споров.
По его словам, после "16 недель беспрецедентной угрозы" население Венесуэлы продемонстрировало полное единство: 94% граждан, согласно опросам, отвергают возможное военное вмешательство, более 80% поддерживают вооружённые силы и ополчение, а уровень поддержки правительства "приближается к 70%".
Президент подчеркнул, что Венесуэла располагает проработанными планами обороны, но всегда готова к переговорам.
"Кто захочет вести диалог, всегда найдёт в нас людей слова, порядочность и опыт", - сказал президент.
Фельетон - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп пока не принял решения об ударах по Венесуэле, сообщает CNN
Вчера, 18:41
 
