Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро

МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Военное нападение на Венесуэлу стало бы "самой большой ошибкой" Дональда Трампа и поставило бы крест на его политическом будущем, заявил президент республики Николас Мадуро.

"Хотят, чтобы президент Трамп совершил самую серьёзную ошибку в своей жизни и связался с Венесуэлой в военном конфликте, что стало бы концом его политического лидерства и его имени", - сказал политик в эфире своей еженедельной телепрограммы "С Мадуро +".

По словам президента Венесуэлы, в США действуют группы влияния, стремящиеся подтолкнуть Трампа к эскалации, и частично это давление может исходить от людей из его ближайшего окружения "уже рассчитывающих на эпоху после Трампа".

Президент сравнил Венесуэлу с красной тряпкой, которую показывают быку, чтобы спровоцировать нападение. Он вновь предупредил, что оно приведёт к катастрофическим последствиям, и заявил, что недопустимо "бомбить и убивать христианский народ Венесуэлы".

Глава государства напомнил, что ещё 6 сентября передал Трампу письмо, где изложил неизменную позицию Каракаса : Венесуэла строго придерживается норм международного права, отвергает угрозу силой и настаивает на диалоге как единственном механизме разрешения споров.

По его словам, после "16 недель беспрецедентной угрозы" население Венесуэлы продемонстрировало полное единство: 94% граждан, согласно опросам, отвергают возможное военное вмешательство, более 80% поддерживают вооружённые силы и ополчение, а уровень поддержки правительства "приближается к 70%".

Президент подчеркнул, что Венесуэла располагает проработанными планами обороны, но всегда готова к переговорам.