Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Военное нападение на Венесуэлу стало бы "самой большой ошибкой" Дональда Трампа и поставило бы крест на его политическом будущем, заявил президент республики Николас Мадуро.
"Хотят, чтобы президент Трамп
совершил самую серьёзную ошибку в своей жизни и связался с Венесуэлой
в военном конфликте, что стало бы концом его политического лидерства и его имени", - сказал политик в эфире своей еженедельной телепрограммы "С Мадуро +".
По словам президента Венесуэлы, в США
действуют группы влияния, стремящиеся подтолкнуть Трампа к эскалации, и частично это давление может исходить от людей из его ближайшего окружения "уже рассчитывающих на эпоху после Трампа".
Президент сравнил Венесуэлу с красной тряпкой, которую показывают быку, чтобы спровоцировать нападение. Он вновь предупредил, что оно приведёт к катастрофическим последствиям, и заявил, что недопустимо "бомбить и убивать христианский народ Венесуэлы".
Глава государства напомнил, что ещё 6 сентября передал Трампу письмо, где изложил неизменную позицию Каракаса
: Венесуэла строго придерживается норм международного права, отвергает угрозу силой и настаивает на диалоге как единственном механизме разрешения споров.
По его словам, после "16 недель беспрецедентной угрозы" население Венесуэлы продемонстрировало полное единство: 94% граждан, согласно опросам, отвергают возможное военное вмешательство, более 80% поддерживают вооружённые силы и ополчение, а уровень поддержки правительства "приближается к 70%".
Президент подчеркнул, что Венесуэла располагает проработанными планами обороны, но всегда готова к переговорам.
"Кто захочет вести диалог, всегда найдёт в нас людей слова, порядочность и опыт", - сказал президент.