СМИ: во Львове осталось мало мест на кладбище для захоронений военных ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 18.11.2025
СМИ: во Львове осталось мало мест на кладбище для захоронений военных ВСУ
Мест на участке Лычаковского кладбища во Львове, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось, местные власти планируют открыть новый участок для последующих... РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: во Львове осталось мало мест на кладбище для захоронений военных ВСУ

Во Львове на кладбище, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось мест

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мест на участке Лычаковского кладбища во Львове, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось, местные власти планируют открыть новый участок для последующих захоронений, сообщает украинское издание NV.
"Украинских военных на Лычаковском кладбище хоронят на поле почетных захоронений... Там осталось 20 мест для захоронений", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в городе ищут новый участок для захоронения военных.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны солдата ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ
