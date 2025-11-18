https://ria.ru/20251118/lvov-2055855290.html
СМИ: во Львове осталось мало мест на кладбище для захоронений военных ВСУ
Мест на участке Лычаковского кладбища во Львове, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось, местные власти планируют открыть новый участок для последующих... РИА Новости, 18.11.2025
