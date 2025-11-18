СМИ: во Львове осталось мало мест на кладбище для захоронений военных ВСУ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мест на участке Лычаковского кладбища во Львове, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось, местные власти планируют открыть новый участок для последующих захоронений, сообщает украинское издание NV.

"Украинских военных на Лычаковском кладбище хоронят на поле почетных захоронений... Там осталось 20 мест для захоронений", - говорится в сообщении издания.