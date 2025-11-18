https://ria.ru/20251118/livan-2055868456.html
Число жертв авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Ливане возросло до 13
Количество жертв удара израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев Айн эль-Хильва в городе Сайда на юге Ливана возросло до 13 человек, говорится в отчете... РИА Новости, 18.11.2025
БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Количество жертв удара израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев Айн эль-Хильва в городе Сайда на юге Ливана возросло до 13 человек, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
Лагерь Эйн аль-Хильва, основанный в 1948 году, считается крупнейшим лагерем палестинских беженцев на юге Ливана
, расположен примерно в 60 километрах от границы с Израилем
.
"По новым обновленным данным, в результате авиаудара враждебного Израиля по лагерю беженцев Эйн Аль-Хильва в городе Сайда количество жертв возросло до 13 человек", - говорится в заявлении.
Ранее во вторник в результате атак израильских БПЛА в городе Бинт Джбейль и в поселении Блида на юге Ливана погибли два человека и один получил ранения.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 320 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах
" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.