Число жертв авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Ливане возросло до 13 - РИА Новости, 18.11.2025
23:45 18.11.2025
Число жертв авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Ливане возросло до 13
в мире
ливан
израиль
ливан
израиль
в мире, ливан, израиль
В мире, Ливан, Израиль
БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Количество жертв удара израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев Айн эль-Хильва в городе Сайда на юге Ливана возросло до 13 человек, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
Лагерь Эйн аль-Хильва, основанный в 1948 году, считается крупнейшим лагерем палестинских беженцев на юге Ливана, расположен примерно в 60 километрах от границы с Израилем.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп оценил усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной
Вчера, 21:03
"По новым обновленным данным, в результате авиаудара враждебного Израиля по лагерю беженцев Эйн Аль-Хильва в городе Сайда количество жертв возросло до 13 человек", - говорится в заявлении.
Ранее во вторник в результате атак израильских БПЛА в городе Бинт Джбейль и в поселении Блида на юге Ливана погибли два человека и один получил ранения.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 320 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЛиванИзраиль
 
 
