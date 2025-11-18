Ликсутов: Кондитеры Москвы выпустят около 5 миллионов новогодних подарков

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Московские предприятия, выпускающие кондитерские изделия, подготовили к праздничному сезону большой ассортимент новогодних подарков, в магазинах по всей стране появятся около 5 миллионов изделий столичных кондитеров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы город оказывает компаниям, занятым в пищевой отрасли, всестороннюю поддержку. Столичные предприятия выпускают широкий ряд новогодней продукции, сохраняя традиции и внедряя современные решения. К этому Новому году только фабрики холдинга "Объединенные кондитеры" представят 57 видов разных кондитерских наборов. Ежегодно компания производит более 4,6 миллиона сладких сувениров", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Для новогодних наборов подготовлена специальная упаковка из картона и дерева в современном и ретростиле, также разработаны решения в виде тубусов, мягких игрушек, фигур Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года. Выпускаются как небольшие изделия для украшения елки, так и украшения для праздничного стола.

"Сегодня более 120 московских предприятий выпускают кондитерские изделия: торты, конфеты, пирожные. При этом только на одной фабрике "Красный Октябрь" производят свыше 300 наименований продукции – от какао-порошка до шоколада и конфет ручной работы", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.