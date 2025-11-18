Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров сообщил президенту Владимиру Путину, что для него большая честь участвовать в закладке одноименного атомного ледокола "Сталинград".

Ветеран также от имени участников сталинградского сражения поблагодарил президента за хранение памяти о Великой Отечественной войне, о живых и погибших.