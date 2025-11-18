Рейтинг@Mail.ru
16:32 18.11.2025 (обновлено: 16:36 18.11.2025)
Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола
Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола
Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров сообщил президенту Владимиру Путину, что для него большая честь участвовать в закладке одноименного атомного... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:32:00+03:00
2025-11-18T16:36:00+03:00
Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола

Ветеран Сталинградской битвы назвал честью участие в закладке атомного ледокола

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров сообщил президенту Владимиру Путину, что для него большая честь участвовать в закладке одноименного атомного ледокола "Сталинград".
"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, для меня, участника оборонительных боев в Сталинграде, большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии", - сказал ветеран в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
Ветеран также от имени участников сталинградского сражения поблагодарил президента за хранение памяти о Великой Отечественной войне, о живых и погибших.
"Пусть этот атомный ледокол, "Сталинград", также стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс. И помните, за вами Россия", - добавил ветеран.
Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".
