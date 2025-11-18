https://ria.ru/20251118/ledokol-2055767780.html
Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола
Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола
Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров сообщил президенту Владимиру Путину, что для него большая честь участвовать в закладке одноименного атомного... РИА Новости, 18.11.2025
сталинград
северный ледовитый океан
владимир путин
общество
