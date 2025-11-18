Рейтинг@Mail.ru
Россия строит самую большую серию ледоколов в мире, заявил глава ОСК - РИА Новости, 18.11.2025
15:30 18.11.2025 (обновлено: 15:37 18.11.2025)
Россия строит самую большую серию ледоколов в мире, заявил глава ОСК
россия, андрей пучков, объединенная судостроительная корпорация, общество
Россия, Андрей Пучков, Объединенная судостроительная корпорация, Общество
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия строит самую большую группировку атомных ледоколов в истории страны и мира, сроки строительства таких судов сократились с 7 до 5 лет, сказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков в рамках церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
"Объединенная судостроительная корпорация продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах нашей страны. Сегодня мы вышли на беспрецедентные показатели. Закладка этого ледокола - "Сталинграда" - приводит к тому, что мы строим самую большую в истории нашей страны и истории мира серию из семи ледоколов… Мы вышли на ритмичную работу и существенно сократили срок строительства атомных ледоколов с 7 до 5 лет", - сказал он.
Пучков добавил, что ОСК, в свою очередь, готова продолжить серию строительства атомных ледоколов.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России - "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". Также заложено строительство атомохода "Сталинград".
РоссияАндрей ПучковОбъединенная судостроительная корпорацияОбщество
 
 
