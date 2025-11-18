https://ria.ru/20251118/kursk-2055799967.html
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство
Два сотрудника полиции получили травмы в результате наезда на взрывное устройство в курском Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости, 18.11.2025
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство
