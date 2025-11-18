Рейтинг@Mail.ru
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 18.11.2025 (обновлено: 18:36 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/kursk-2055799967.html
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство - РИА Новости, 18.11.2025
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство
Два сотрудника полиции получили травмы в результате наезда на взрывное устройство в курском Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Александр... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:19:00+03:00
2025-11-18T18:36:00+03:00
происшествия
суджанский район
курская область
суджа
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20250823/bryansk-2037200028.html
суджанский район
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, суджанский район, курская область, суджа, александр хинштейн
Происшествия, Суджанский район, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство

В Курской области двое полицейских пострадали при наезде на взрывное устройство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Два сотрудника полиции получили травмы в результате наезда на взрывное устройство в курском Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Растёт число жертв украинских преступлений. Вчера днём два сотрудника полиции, находясь в служебном автомобиле, наехали на взрывное устройство на трассе Дьяконово - Суджа. Устройство сдетонировало. В результате взрыва двое мужчин получили травмы лёгкой степени тяжести", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что во вторник сотрудники обратились в Курскую областную больницу.
"Наши врачи оказали всю необходимую помощь. Желаю самого скорейшего выздоровления! Медики сделают для этого всё возможное", - добавил губернатор региона.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Брянской области мопед наехал на взрывное устройство
23 августа, 18:46
 
ПроисшествияСуджанский районКурская областьСуджаАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала