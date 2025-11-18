https://ria.ru/20251118/kuban-2055863501.html
На Кубани двое подростков пожарили еду на Вечном огне
Двое подростков пожарили еду на пламени "Вечного огня" в кубанском Усть-Лабинске, организована проверка, сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:04:00+03:00
2025-11-18T23:04:00+03:00
2025-11-18T23:23:00+03:00
происшествия
усть-лабинск
краснодарский край
усть-лабинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
усть-лабинск
краснодарский край
усть-лабинский район
