23:04 18.11.2025 (обновлено: 23:23 18.11.2025)
На Кубани двое подростков пожарили еду на Вечном огне
На Кубани двое подростков пожарили еду на Вечном огне
На Кубани двое подростков пожарили еду на Вечном огне

В Усть-Лабинске двое подростков пожарили еду на Вечном огне

Вечный огонь. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 ноя — РИА Новости. Двое подростков пожарили еду на пламени "Вечного огня" в кубанском Усть-Лабинске, организована проверка, сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому краю.
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено, как двое подростков жарят еду на пламени Вечного огня в городе Усть-Лабинске. В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки", — сообщили в краевом главке МВД.
На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как двое подростков стоят с едой у мемориала в ночное время.
ПроисшествияУсть-ЛабинскКраснодарский крайУсть-Лабинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
