В трех городах Кубани завершаются комплексные кадастровые работы

КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. В трех городах Кубани до конца 2025 года завершают комплексные кадастровые работы, в 2026 году аналогичные работы проведут еще в четырех районах края за счет краевого и местных бюджетов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В Единый государственный реестр недвижимости внесут сведения о более чем 18 тысячах объектов недвижимости. Работы проводят в Краснодаре, Горячем Ключе и Анапе… В 2026 году аналогичные работы проведут в Курганинском, Отрадненском, Красноармейском и Кореновском районах за счет краевого и местных бюджетов", - говорится в сообщении.

Кадастровые работы проводит государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ". Территориальные отделы организации есть во всех муниципалитетах. Их курирует департамент имущественных отношений Краснодарского края, отметили в пресс-службе краевой администрации. Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, комплексные кадастровые работы проводят четвертый год подряд. Их результаты используют в дальнейшей работе, в том числе органы власти региона и администрации муниципалитетов.