В трех городах Кубани завершаются комплексные кадастровые работы
КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. В трех городах Кубани до конца 2025 года завершают комплексные кадастровые работы, в 2026 году аналогичные работы проведут еще в четырех районах края за счет краевого и местных бюджетов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В Единый государственный реестр недвижимости внесут сведения о более чем 18 тысячах объектов недвижимости. Работы проводят в Краснодаре, Горячем Ключе и Анапе… В 2026 году аналогичные работы проведут в Курганинском, Отрадненском, Красноармейском и Кореновском районах за счет краевого и местных бюджетов", - говорится в сообщении.
Кадастровые работы проводит государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ". Территориальные отделы организации есть во всех муниципалитетах. Их курирует департамент имущественных отношений Краснодарского края, отметили в пресс-службе краевой администрации. Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, комплексные кадастровые работы проводят четвертый год подряд. Их результаты используют в дальнейшей работе, в том числе органы власти региона и администрации муниципалитетов.
"За это время охватили 17 муниципалитетов, уже внесли сведения о 50 тысячах объектах недвижимости. Эти мероприятия позволяют точно определить границы, площадь и характеристики земельных участков и зданий, исключить реестровые ошибки, выявить незарегистрированные объекты и минимизировать юридические споры", - рассказал журналистам Лузинов, его цитирует пресс-служба.