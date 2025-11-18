Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали Писториуса не разбрасываться словами о войне с Россией - РИА Новости, 18.11.2025
23:43 18.11.2025
В Крыму призвали Писториуса не разбрасываться словами о войне с Россией
В Крыму призвали Писториуса не разбрасываться словами о войне с Россией
В Крыму призвали Писториуса не разбрасываться словами о войне с Россией

Константинов призвал Писториуса не разбрасываться заявлениями о войне с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости призвал министра обороны Германии Бориса Писториуса не разбрасываться словами о войне с Россией и реально взглянуть на ситуацию.
Ранее Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
"Нацистское прошлое Германии, видимо, не дает Писториусу реально взглянуть на ситуацию. Если у них фобии, пусть... не разбрасываются заявлениями", - сказал Константинов.
По его словам, Россия решает задачи в рамках СВО, и не стоит обращать внимание на заявления западных провокаторов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова Писториуса о войне между НАТО и Россией, заявила, что теперь нет сомнений, кто агрессор.
