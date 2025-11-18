Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 18.11.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Крыму, сигнал продлился около часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Учения войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Учения войск ПВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Крыму, сигнал продлился около часа, сообщается в приложении МЧС России.
Сигнал об опасности объявили в 18.41 мск.
"Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.
Предупреждение длилось около часа и было отменено в 19.34 мск.
