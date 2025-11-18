Рейтинг@Mail.ru
Кронпринц высказался о возможном участии Эр-Рияда в Авраамовых соглашениях - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kronprints-2055863346.html
Кронпринц высказался о возможном участии Эр-Рияда в Авраамовых соглашениях
Кронпринц высказался о возможном участии Эр-Рияда в Авраамовых соглашениях - РИА Новости, 18.11.2025
Кронпринц высказался о возможном участии Эр-Рияда в Авраамовых соглашениях
Саудовская Аравия желает участвовать в Авраамовых соглашениях о нормализации отношений с Израилем, но хочет быть уверена в реализации принципа создания двух... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:03:00+03:00
2025-11-18T23:03:00+03:00
в мире
израиль
саудовская аравия
сша
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037928757_144:85:2938:1656_1920x0_80_0_0_6472b4668e7a228b14d5caf133723aca.jpg
https://ria.ru/20251112/ft-2054404557.html
израиль
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037928757_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_324813a93df287d62815bdebe3b9111f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, саудовская аравия, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дональд трамп
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Дональд Трамп
Кронпринц высказался о возможном участии Эр-Рияда в Авраамовых соглашениях

Бен Салман: Эр-Рияд хотел бы иметь нормальные отношения с Израилем

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия желает участвовать в Авраамовых соглашениях о нормализации отношений с Израилем, но хочет быть уверена в реализации принципа создания двух государств, палестинского наряду с Израилем, заявил во вторник журналистам наследный принц королевства Мухаммед бен Салман во время официального визита в Вашингтон.
"Определенно мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми государствами в регионе. Саудовская Аравия хочет быть частью Авраамовых соглашений (о нормализации отношений с Израилем - ред.), но в то же время хочет быть уверена в наличии четкого трека для реализации принципа о двух государствах", - отметил кронпринц.
Он отметил, что "имел здоровую дискуссию по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом чтобы создание подходящей ситуации на пути к палестинскому государству могло начаться в ближайшее время".
Бен Салман наносит первый визит в США за второй срок правления Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
FT рассказала о странах, недовольных позицией Трампа по договорам Авраама
12 ноября, 10:32
 
В миреИзраильСаудовская АравияСШАМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала