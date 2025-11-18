Кронпринц высказался о возможном участии Эр-Рияда в Авраамовых соглашениях

ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия желает участвовать в Авраамовых соглашениях о нормализации отношений с Израилем, но хочет быть уверена в реализации принципа создания двух государств, палестинского наряду с Израилем, заявил во вторник журналистам наследный принц королевства Мухаммед бен Салман во время официального визита в Вашингтон.