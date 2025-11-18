Рейтинг@Mail.ru
ЕК критикуют за отсутствие конкретики по финансированию Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
10:40 18.11.2025
ЕК критикуют за отсутствие конкретики по финансированию Украины, пишут СМИ
ЕК критикуют за отсутствие конкретики по финансированию Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
ЕК критикуют за отсутствие конкретики по финансированию Украины, пишут СМИ
Страны ЕС всё чаще критикуют Еврокомиссию за то, что она не представила конкретные предложения по финансированию Украины, сосредоточившись на попытках убедить в РИА Новости, 18.11.2025
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
ЕК критикуют за отсутствие конкретики по финансированию Украины, пишут СМИ

Politico: члены ЕС критикуют ЕК за отсутствие конкретики по финансированию Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Страны ЕС всё чаще критикуют Еврокомиссию за то, что она не представила конкретные предложения по финансированию Украины, сосредоточившись на попытках убедить в том, что план по активам РФ - лучший из вариантов, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Другие страны всё чаще критикуют неспособность Берлемона (здание, где заседает ЕК - ред.) представить конкретное предложение, вместо этого сосредоточившись на попытках убедить их в том, что план по российским активам - лучший из множества неудачных вариантов", - говорится в публикации.
Зал Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Реальная катастрофа": в Раде запаниковали из-за произошедшего на Украине
06:33
Как отмечает издание, неназванный европейских дипломат заявил, что ЕК должна перестать тратить время и поставить информацию о предложениях, чтобы страны знали, что поддерживают.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Четвертый рейх против виртуальной Украины: Берлин разозлен Зеленским
08:00
 
В миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
