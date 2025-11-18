ЕК критикуют за отсутствие конкретики по финансированию Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Страны ЕС всё чаще критикуют Еврокомиссию за то, что она не представила конкретные предложения по финансированию Украины, сосредоточившись на попытках убедить в том, что план по активам РФ - лучший из вариантов, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Другие страны всё чаще критикуют неспособность Берлемона (здание, где заседает ЕК - ред.) представить конкретное предложение, вместо этого сосредоточившись на попытках убедить их в том, что план по российским активам - лучший из множества неудачных вариантов", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, неназванный европейских дипломат заявил, что ЕК должна перестать тратить время и поставить информацию о предложениях, чтобы страны знали, что поддерживают.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.