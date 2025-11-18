https://ria.ru/20251118/kreml-2055694876.html
В Кремле назвали отключение мобильного интернета в регионах оправданным
В Кремле назвали отключение мобильного интернета в регионах оправданным - РИА Новости, 18.11.2025
В Кремле назвали отключение мобильного интернета в регионах оправданным
В Кремле считают абсолютно оправданным и необходимым отключение мобильного интернета в регионах для защиты от БПЛА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:58:00+03:00
2025-11-18T12:58:00+03:00
2025-11-18T12:58:00+03:00
технологии
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_0:152:3096:1893_1920x0_80_0_0_b8ac8162e9f3f2865bade2024ffa075c.jpg
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_363:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f919785767c7a89d8142b47fb57a6d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий песков
Технологии, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали отключение мобильного интернета в регионах оправданным
Песков назвал отключение мобильного интернета для защиты от БПЛА оправданным