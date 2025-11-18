Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали отключение мобильного интернета в регионах оправданным - РИА Новости, 18.11.2025
12:58 18.11.2025
В Кремле назвали отключение мобильного интернета в регионах оправданным
технологии, россия, дмитрий песков
Технологии, Россия, Дмитрий Песков
Московский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле считают абсолютно оправданным и необходимым отключение мобильного интернета в регионах для защиты от БПЛА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, как оценивают в Кремле эффективность отключения мобильного интернета в регионах для обеспечения безопасности в случае атак вражеских беспилотников.
"Мы исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым", - сказал Песков.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета
17 июля, 12:43
 
ТехнологииРоссияДмитрий Песков
 
 
