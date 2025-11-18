https://ria.ru/20251118/kreml-2055691749.html
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков - РИА Новости, 18.11.2025
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков
Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Киевом решениях для переговоров, заявил... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:47:00+03:00
2025-11-18T12:47:00+03:00
2025-11-18T12:47:00+03:00
россия
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_0:152:3096:1893_1920x0_80_0_0_b8ac8162e9f3f2865bade2024ffa075c.jpg
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055667806.html
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055672322.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_363:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f919785767c7a89d8142b47fb57a6d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, сергей лавров
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков
Песков: Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Киевом решениях для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский
на фоне предстоящего визита в Турцию
заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию на Украине
и возобновить обмен пленными. В среду он намерен посетить Турцию, где у него запланированы встречи.
"Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идет речь. Когда мы узнаем, тогда мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль готовность украинской стороны к диалогу.
Россия
и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле
. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров
подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва
до сих пор не получила от Киева
ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина
приехать в Москву для переговоров.