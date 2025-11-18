Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Киевом решениях для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идет речь. Когда мы узнаем, тогда мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль готовность украинской стороны к диалогу.