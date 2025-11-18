Рейтинг@Mail.ru
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kreml-2055691749.html
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков - РИА Новости, 18.11.2025
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков
Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Киевом решениях для переговоров, заявил... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:47:00+03:00
2025-11-18T12:47:00+03:00
россия
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_0:152:3096:1893_1920x0_80_0_0_b8ac8162e9f3f2865bade2024ffa075c.jpg
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055667806.html
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055672322.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_363:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f919785767c7a89d8142b47fb57a6d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, сергей лавров
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Кремль не может оценить готовность Киева к диалогу, сообщил Песков

Песков: Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Киевом решениях для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию на Украине и возобновить обмен пленными. В среду он намерен посетить Турцию, где у него запланированы встречи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
11:28
"Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идет речь. Когда мы узнаем, тогда мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль готовность украинской стороны к диалогу.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Глава Минобороны Франции "убила" Зеленского
11:35
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала