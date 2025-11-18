Условия кредитования предприятий в России в ноябре ужесточились

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Условия кредитования российских предприятий в ноябре ужесточились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России " Условия кредитования российских предприятий в ноябре ужесточились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России " Мониторинг предприятий ".

"Условия кредитования, по оценкам предприятий, в ноябре ужесточились (в части неценовых) по сравнению с октябрем", - говорится в материале ЦБ

Также отмечается, что увеличилась доля предприятий, сообщивших об ужесточении условий кредитования (в части неценовых условий). А общий баланс оценок с июля находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор.

По данным ЦБ, среди участников опроса доля предприятий, обращавшихся в истекшем месяце за кредитами, составила около 32%.