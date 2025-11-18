https://ria.ru/20251118/kredit-2055811632.html
Условия кредитования предприятий в России в ноябре ужесточились
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Условия кредитования российских предприятий в ноябре ужесточились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий
".
"Условия кредитования, по оценкам предприятий, в ноябре ужесточились (в части неценовых) по сравнению с октябрем", - говорится в материале ЦБ
.
Также отмечается, что увеличилась доля предприятий, сообщивших об ужесточении условий кредитования (в части неценовых условий). А общий баланс оценок с июля находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор.
По данным ЦБ, среди участников опроса доля предприятий, обращавшихся в истекшем месяце за кредитами, составила около 32%.
В октябре, по оценке ЦБ, условия кредитования предприятий страны остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.