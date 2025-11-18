Рейтинг@Mail.ru
Условия кредитования предприятий в России в ноябре ужесточились - РИА Новости, 18.11.2025
18:11 18.11.2025
Условия кредитования предприятий в России в ноябре ужесточились
Условия кредитования предприятий в России в ноябре ужесточились - РИА Новости, 18.11.2025
Условия кредитования предприятий в России в ноябре ужесточились
Условия кредитования российских предприятий в ноябре ужесточились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России... РИА Новости, 18.11.2025
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Условия кредитования предприятий в России в ноябре ужесточились

ЦБ заявил об ужесточении условий кредитования предприятий в ноябре

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Условия кредитования российских предприятий в ноябре ужесточились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Условия кредитования, по оценкам предприятий, в ноябре ужесточились (в части неценовых) по сравнению с октябрем", - говорится в материале ЦБ.
Упаковка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ЦБ: цена на товар на маркетплейсе не должна различаться от способа оплаты
Вчера, 11:56
Также отмечается, что увеличилась доля предприятий, сообщивших об ужесточении условий кредитования (в части неценовых условий). А общий баланс оценок с июля находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор.
По данным ЦБ, среди участников опроса доля предприятий, обращавшихся в истекшем месяце за кредитами, составила около 32%.
В октябре, по оценке ЦБ, условия кредитования предприятий страны остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
Вчера, 02:17
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
