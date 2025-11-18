Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит - РИА Новости, 18.11.2025
02:17 18.11.2025
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит - РИА Новости, 18.11.2025
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
Досрочное закрытие кредита не всегда выгодно – в ряде случаев от этого стоит воздержаться, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН... РИА Новости, 18.11.2025
экономика, эвелина гомонко, рудн
Экономика, Эвелина Гомонко, РУДН
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит

Доцент Гомонко посоветовала не торопиться с досрочным закрытием кредита

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Досрочное закрытие кредита не всегда выгодно – в ряде случаев от этого стоит воздержаться, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
Прежде всего, речь идет о закрытии льготных кредитов. Далеко не факт, что в будущем у вас будет возможность взять, например, семейную ипотеку.
"Поэтому если появились свободные денежные средства, которые вы решили направить на досрочное погашение, и открыто несколько кредитов, то следует начать с погашения более "дорогих", — советует Гомонко.
Кроме того, досрочная выплата невыгодна банку, и в будущем он может отказать вам в новом займе. И, наконец, если вы взяли кредит до повышения ставки, выгоднее будет положить появившиеся деньги на банковский депозит – доход перекроет обслуживание долга, заключила экономист.
ЭкономикаЭвелина ГомонкоРУДН
 
 
