Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит

Прежде всего, речь идет о закрытии льготных кредитов. Далеко не факт, что в будущем у вас будет возможность взять, например, семейную ипотеку.

Кроме того, досрочная выплата невыгодна банку, и в будущем он может отказать вам в новом займе. И, наконец, если вы взяли кредит до повышения ставки, выгоднее будет положить появившиеся деньги на банковский депозит – доход перекроет обслуживание долга, заключила экономист.