Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит - РИА Новости, 18.11.2025
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
Досрочное закрытие кредита не всегда выгодно – в ряде случаев от этого стоит воздержаться, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
Досрочное закрытие кредита не всегда выгодно – в ряде случаев от этого стоит воздержаться, рассказала агентству "Прайм"
доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
Прежде всего, речь идет о закрытии льготных кредитов. Далеко не факт, что в будущем у вас будет возможность взять, например, семейную ипотеку.
«
"Поэтому если появились свободные денежные средства, которые вы решили направить на досрочное погашение, и открыто несколько кредитов, то следует начать с погашения более "дорогих", — советует Гомонко
.
Кроме того, досрочная выплата невыгодна банку, и в будущем он может отказать вам в новом займе. И, наконец, если вы взяли кредит до повышения ставки, выгоднее будет положить появившиеся деньги на банковский депозит – доход перекроет обслуживание долга, заключила экономист.