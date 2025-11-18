Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военнослужащие относятся к населению, которое ждет прихода России, как к врагам, а потому лучше было из подвала не высовываться, рассказал эвакуированный из Красноармейска мирный житель Виктор Мельниченко.

Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали из Красноармейска восьмерых мирных жителей, сообщило Минобороны РФ.

"До того, как зашли русские... мы месяцами не выходили из подвала. Старались не выходить, потому что мы же для них (для украинских военнослужащих - ред.) кто – ждуны, враги и тому подобное. Можно было и дрон поймать, и пристрелить могли. Обстановка была сильно накаленная", - сказал Мельниченко в видеоролике, опубликованном Минобороны.

Он рассказал, что российские бойцы первым делом "завели генератор" и дали мирным жителям свет и интернет. Жители Красноармейска таким образом впервые за несколько месяцев связались с родными и близкими, отметил Мельниченко.