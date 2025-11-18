Рейтинг@Mail.ru
Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным - РИА Новости, 18.11.2025
14:57 18.11.2025 (обновлено: 14:58 18.11.2025)
Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным
Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным
Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным

Житель Красноармейска Мельниченко: ВСУ относятся к мирным как к врагам

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военнослужащие относятся к населению, которое ждет прихода России, как к врагам, а потому лучше было из подвала не высовываться, рассказал эвакуированный из Красноармейска мирный житель Виктор Мельниченко.
Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали из Красноармейска восьмерых мирных жителей, сообщило Минобороны РФ.
"До того, как зашли русские... мы месяцами не выходили из подвала. Старались не выходить, потому что мы же для них (для украинских военнослужащих - ред.) кто – ждуны, враги и тому подобное. Можно было и дрон поймать, и пристрелить могли. Обстановка была сильно накаленная", - сказал Мельниченко в видеоролике, опубликованном Минобороны.
Он рассказал, что российские бойцы первым делом "завели генератор" и дали мирным жителям свет и интернет. Жители Красноармейска таким образом впервые за несколько месяцев связались с родными и близкими, отметил Мельниченко.
"С ними был медик, он помогал людям, потому что были люди, которые просто нуждались в медикаментах, лечении и тому подобное. С этим хорошо помогали. И когда немножечко чуть легче стало, им начали передавать продукты, все если вместе, все наравне, никто ни от кого не прятался, все делали вместе", - рассказал он о помощи от ВС РФ.
