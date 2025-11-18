https://ria.ru/20251118/kot-2055750210.html
Кота с "гусарскими усами" спасли в зоне СВО
Кота с "гусарскими усами" спасли из зоны специальной военной операции и "прописали" в Москве, сообщает сеть государственных ветклиник Москвы... РИА Новости, 18.11.2025
общество
москва
москва
2025
Кота с гусарскими усами и с позывным Хвост спасли в зоне СВО и поселили в Москве