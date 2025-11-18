Рейтинг@Mail.ru
Кота с "гусарскими усами" спасли в зоне СВО
15:33 18.11.2025
Кота с "гусарскими усами" спасли в зоне СВО
Кота с "гусарскими усами" спасли в зоне СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Кота с "гусарскими усами" спасли в зоне СВО
Кота с "гусарскими усами" спасли из зоны специальной военной операции и "прописали" в Москве, сообщает сеть государственных ветклиник Москвы... РИА Новости, 18.11.2025
москва
общество, москва
Общество, Москва
Кота с "гусарскими усами" спасли в зоне СВО

Кота с гусарскими усами и с позывным Хвост спасли в зоне СВО и поселили в Москве

© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"Кот по кличке Хвост
Кот по кличке Хвост - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"
Кот по кличке Хвост
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кота с "гусарскими усами" спасли из зоны специальной военной операции и "прописали" в Москве, сообщает сеть государственных ветклиник Москвы "Мосветобъединение".
"Красавец с гусарскими усами и необычным именем Хвост спасен из зоны СВО. Кот получил московскую прописку и стал пациентом Советской ветклиники. Сейчас Хвост проходит лечение у терапевта и УЗИ-диагноста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сети столичных ветеринарных клиник.
Общество Москва
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
