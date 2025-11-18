Рейтинг@Mail.ru
Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 18.11.2025 (обновлено: 10:11 18.11.2025)
Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе
Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе
Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе

Кошкович раскритиковал слова шведского министра по делам ЕС Розенкранц о России

© Getty Images / Thierry MonasseМинистр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заявление шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о России удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

Накануне она сказала, что ЕС должен внести свой вклад в необходимую поддержку Украины, и призвала в полной мере использовать замороженные российские активы.

"Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе", — написал Кошкович.

Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Специальная военная операция на Украине
 
 
