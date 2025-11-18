Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заявление шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о России удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.
Накануне она сказала, что ЕС должен внести свой вклад в необходимую поддержку Украины, и призвала в полной мере использовать замороженные российские активы.
"Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе", — написал Кошкович.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
