Королев определил задачи в АПК Тверской области
Тверская область
 
14:12 18.11.2025
Королев определил задачи в АПК Тверской области
Королев определил задачи в АПК Тверской области
Королев определил задачи в АПК Тверской области
Предварительные итоги сезонных сельскохозяйственных работ подвели в Тверской области на заседании регправительства под руководством исполняющего обязанности... РИА Новости, 18.11.2025
тверская область
виталий королев
виталий королев
Тверская область, Виталий Королев
Королев определил задачи в АПК Тверской области

Виталий Королев обозначил итоги сезонных работ в АПК Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИсполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев
Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Предварительные итоги сезонных сельскохозяйственных работ подвели в Тверской области на заседании регправительства под руководством исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева, сообщает пресс-служба облправительства.
Открывая заседание, Королев отметил работу специалистов областных служб, задействованных в восстановлении поврежденных электросетей из-за неблагоприятных погодных условий.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев принял участие в открытии второй очереди ОЭЗ Завидово - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Королев принял участие в открытии второй очереди ОЭЗ "Завидово"
14 ноября, 15:32
"Оперативно приступили к устранению повреждений и восстановили работу электросетей. Даю поручение руководителям профильных министерств и организаций, главам муниципальных образований обеспечить контроль за ходом ремонтных работ, осуществлять постоянный мониторинг состояния электросетей, сетей тепло- и водоснабжения. Проводить осмотры просек в районе электросетей. Это важные профилактические мероприятия", – приводит пресс-служба слова врио главы региона.
Комментируя основной вопрос повестки заседания, Королев назвал агропромышленный комплекс одной из основных отраслей региональной экономики.
"За последние годы реализован ряд инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие молочного и мясного животноводства, растениеводства технических культур. В этом году индекс роста производства сельскохозяйственной продукции увеличился почти на 5%. Хочу отметить рост производства основных культур: это, в первую очередь, зерно, картофель, овощи, лен и рапс", – отметил врио губернатора.
В 2025 году индекс роста производства сельскохозяйственной продукции в Тверской области достигнет почти 104%. В частности, в регионе увеличилось поголовье свиней и крупного рогатого скота.
В 2025 году посевные площади увеличены до 138,6 тысячи гектаров. Лидеры – Бежецкий, Кашинский, Ржевский, Старицкий и Торжокский округа.
По предварительным данным, в 2025 году вырос валовый сбор картофеля – до 344,9 тысячи тонн. Сбор зерновых и зернобобовых культур увеличился до 191,4 тысячи тонн, овощей – до 42,5 тысячи тонн, льна – до 2,6 тысячи тонн, рапса – до 19,2 тысячи тонн. Фиксируется также рост средней урожайности.
К уборочным работам в 2025 году привлекли более 3 тысяч единиц техники. При этом 155 машин аграрии приобрели благодаря государственной поддержке.
"Важно, чтобы каждый рубль бюджетных субсидий давал прирост объема произведенной продукции", – подчеркнул Королев.
Среди приоритетных направлений – решение кадровых задач в АПК. Ведется работа по привлечению молодых специалистов в отрасль. Например, в этом году на предприятиях в рамках летней занятости трудились более 1200 практикантов и подростков – на 171 человека больше, чем в 2024 году. Среди мер поддержки приходящей в агропромышленный комплекс молодежи – предоставление жилья, стимулирующие выплаты.
В настоящее время в регионе действует 943 сельскохозяйственных предприятия, где работает свыше 10,7 тысячи человек. Реализуется 11 крупных инвестпроектов в свиноводстве, молочном животноводстве, птицеводстве и других секторах. Вводится 3,2 тысячи рабочих мест.
Правительство Тверской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Королев обозначил приоритеты в кадровой политике правительства Верхневолжья
Вчера, 13:36
 
Тверская областьВиталий Королев
 
 
