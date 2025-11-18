Выпуск кормов для домашних животных на 3,6% нарастили в Подмосковье

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили свыше 377 тысяч тонн готовых кормов для домашних животных за 9 месяцев 2025 года, что на 3,6% превысило показатели аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили устойчивое развитие отрасли производства кормов для домашних животных. Предприятия региона вносят вклад в обеспечение потребностей внутреннего рынка, демонстрируя рост выпуска продукции.

Объем производства кормов для непродуктивных животных за 2024 год составил 483,3 тысячи тонн.