12:51 18.11.2025
Выпуск кормов для домашних животных на 3,6% нарастили в Подмосковье
Выпуск кормов для домашних животных на 3,6% нарастили в Подмосковье
Предприятия Подмосковья выпустили свыше 377 тысяч тонн готовых кормов для домашних животных за 9 месяцев 2025 года, что на 3,6% превысило показатели... РИА Новости, 18.11.2025
московская область (подмосковье)
Выпуск кормов для домашних животных на 3,6% нарастили в Подмосковье

Выпуск кормов для домашних питомцев вырос на 3,6% за 9 месяцев в Подмосковье

© Depositphotos.com / belchonockКошка ест сухой корм
Кошка ест сухой корм. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили свыше 377 тысяч тонн готовых кормов для домашних животных за 9 месяцев 2025 года, что на 3,6% превысило показатели аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили устойчивое развитие отрасли производства кормов для домашних животных. Предприятия региона вносят вклад в обеспечение потребностей внутреннего рынка, демонстрируя рост выпуска продукции.
Объем производства кормов для непродуктивных животных за 2024 год составил 483,3 тысячи тонн.
Ранее пресс-служба ведомства указывала, что объем производства яиц в Подмосковье к 2030 году увеличится практически в шесть раз по сравнению с уровнем 2021 года.
Собака в пене - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Регистрацию домашних животных перевели в цифровой формат в Подмосковье
13 ноября, 12:45
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
