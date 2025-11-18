https://ria.ru/20251118/korm-2055692697.html
Выпуск кормов для домашних животных на 3,6% нарастили в Подмосковье
Выпуск кормов для домашних животных на 3,6% нарастили в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2025
Выпуск кормов для домашних животных на 3,6% нарастили в Подмосковье
Предприятия Подмосковья выпустили свыше 377 тысяч тонн готовых кормов для домашних животных за 9 месяцев 2025 года, что на 3,6% превысило показатели... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:51:00+03:00
2025-11-18T12:51:00+03:00
2025-11-18T12:51:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781083242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb2b2210c7765f375b34cc5ef60bd028.jpg
https://ria.ru/20251113/zhivotnye-2054722033.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781083242_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_820212455eb94ea2d848be4f45a22ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Выпуск кормов для домашних животных на 3,6% нарастили в Подмосковье
Выпуск кормов для домашних питомцев вырос на 3,6% за 9 месяцев в Подмосковье
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили свыше 377 тысяч тонн готовых кормов для домашних животных за 9 месяцев 2025 года, что на 3,6% превысило показатели аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили устойчивое развитие отрасли производства кормов для домашних животных. Предприятия региона вносят вклад в обеспечение потребностей внутреннего рынка, демонстрируя рост выпуска продукции.
Объем производства кормов для непродуктивных животных за 2024 год составил 483,3 тысячи тонн.
Ранее пресс-служба ведомства указывала, что объем производства яиц в Подмосковье к 2030 году увеличится практически в шесть раз по сравнению с уровнем 2021 года.