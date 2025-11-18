Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, как договор Зеленского и Макрона обернулся конфузом
19:45 18.11.2025
На Западе рассказали, как договор Зеленского и Макрона обернулся конфузом
На Западе рассказали, как договор Зеленского и Макрона обернулся конфузом - РИА Новости, 18.11.2025
На Западе рассказали, как договор Зеленского и Макрона обернулся конфузом
Франция не сможет передать самолеты RafaleУкраине в ближайшее время, и выделенные Европой деньги будут потрачены впустую, написал британский дипломат Ян Прауд в
На Западе рассказали, как договор Зеленского и Макрона обернулся конфузом

Ян Прауд: передача истребителей Украине затянется до окончания боевых действий

© AP Photo / Sarah MeyssonnierВладимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Франция не сможет передать самолеты RafaleУкраине в ближайшее время, и выделенные Европой деньги будут потрачены впустую, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
"Ирония в том, что деньги налогоплательщиков Британии и Германии идут Украине на покупку французских (и шведских) истребителей, но они не поступят на вооружение до окончания боевых действий", — отметил он.
Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины
Дипломат также предположил, что скоро европейские страны начнут призывать Украину урезать свой бюджет.
Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, документ рассчитан на срок около десяти лет. Помимо самолетов Rafale, он предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации SAMP/T, которая все еще находится в разработке, а также радиолокационных станций и беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На Украине сомневаются, что получат Rafale вне очереди, пишут СМИ
Вчера, 18:59
 
