Дорогу Решт-Астара продолжают строить, заявили власти Ирана
00:36 18.11.2025 (обновлено: 00:37 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/konflikt-2055595995.html
Дорогу Решт-Астара продолжают строить, заявили власти Ирана
Двенадцатидневная ирано-израильская война, произошедшая в июне текущего года, и восстановление международных санкций против Ирана не повлияли на решение... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T00:36:00+03:00
2025-11-18T00:37:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20251109/iran-2053814495.html
https://ria.ru/20251108/iran-2053657036.html
иран
израиль
ближний восток
в мире, иран, израиль, ближний восток
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток
Дорогу Решт-Астара продолжают строить, заявили власти Ирана

Хакшенас: конфликт с Израилем не повлиял на строительство дороги Решт-Астара

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 ноя - РИА Новости. Двенадцатидневная ирано-израильская война, произошедшая в июне текущего года, и восстановление международных санкций против Ирана не повлияли на решение инвесторов продолжить строительство железной дороги Решт-Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил РИА Новости губернатор северной иранской провинции Гилян Хади Хакшенас.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране.
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Иран и Россия договорились создать морской консорциум
9 ноября, 19:34
"На нас это (война с Израилем и восстановление санкций - ред.) никак не повлияло, мы продолжаем свою работу... Находящийся в Иране подрядчик создает инфраструктуру, поэтому наличие или отсутствие санкций (не оказало влияния на реализацию проекта - ред.), и мы надеемся (в обозначенные сроки - ред.) соединить железную дорогу Решт-Астара (с остальной частью МТК "Север-Юг" - ред.)", - сказал губернатор, добавив твердое "нет" при ответе на вопрос РИА Новости о том, не отказался ли кто-либо из инвесторов от продолжения проекта на фоне усложнения обстановки в регионе Ближнего Востока.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Иран прибыл первый грузовой поезд из России
8 ноября, 14:26
 
В мире Иран Израиль Ближний Восток
 
 
