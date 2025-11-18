Дорогу Решт-Астара продолжают строить, заявили власти Ирана

ТЕГЕРАН, 18 ноя - РИА Новости. Двенадцатидневная ирано-израильская война, произошедшая в июне текущего года, и восстановление международных санкций против Ирана не повлияли на решение инвесторов продолжить строительство железной дороги Решт-Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил РИА Новости губернатор северной иранской провинции Гилян Хади Хакшенас.

МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране.

"На нас это (война с Израилем и восстановление санкций - ред.) никак не повлияло, мы продолжаем свою работу... Находящийся в Иране подрядчик создает инфраструктуру, поэтому наличие или отсутствие санкций (не оказало влияния на реализацию проекта - ред.), и мы надеемся (в обозначенные сроки - ред.) соединить железную дорогу Решт-Астара (с остальной частью МТК "Север-Юг" - ред.)", - сказал губернатор, добавив твердое "нет" при ответе на вопрос РИА Новости о том, не отказался ли кто-либо из инвесторов от продолжения проекта на фоне усложнения обстановки в регионе Ближнего Востока

В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.