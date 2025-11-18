Компания актера Деревянко задолжала почти 700 тысяч рублей

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания "БИИ СОУЛ", одним из учредителей которой является актер Павел Деревянко, задолжала почти 700 тысяч рублей, а ее счета заблокированы с июня 2024 года, выяснило РИА Новости, ознакомивших с юридическими документами, данными приставов и сервиса "БИР-Аналитик".

ООО "БИИ СОУЛ" было зарегистрировано в середине декабря 2022 года в Москве Деревянко является учредителем компании с февраля 2023 года, ему принадлежат 50% доли. Основной вид деятельности фирмы - "разработка компьютерного программного обеспечения".

По данным сервиса "БИР-Аналитик", налоговая приостанавливала операции по счетам компании с июня 2024 года из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности", "непредставления налоговой декларации" и "непредставления налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока представления такого расчета".

Последний раз налоговая заблокировала счета фирмы 16 октября, причина - "непредставление налоговой декларации". По данным сервиса, размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) компании на 27 марта превышает 486 тысяч рублей.

Помимо этого, по данным приставов, с начала 2024 года на "БИИ СОУЛ" было возбуждено 33 исполнительных производства по штрафам ГИБДД и взысканию налогов и сборов, включая пени. Общий долг компании превышает 690 тысяч рублей, из которых 649 тысяч - основной долг и более 41 тысячи - исполнительский сбор.