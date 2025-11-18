https://ria.ru/20251118/kitay-2055784180.html
В Кремле пообещали быстро ввести ответный безвизовый режим с КНР
Ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро, сейчас идут все необходимые приготовления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
туризм
китай
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
ли цян
шос
китай
россия
москва
Туризм, Китай, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ли Цян, ШОС
Песков: ответный безвизовый режим с КНР введут очень быстро
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро, сейчас идут все необходимые приготовления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин
провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС
в Москве
.
«
"Очень быстро. Президент говорил об этом. Сейчас будут завершены все необходимые приготовления, это будет сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда Россия введет ответный безвизовый режим для граждан КНР.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Президент РФ Владимир Путин 4 сентября заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.