В Кремле пообещали быстро ввести ответный безвизовый режим с КНР

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро, сейчас идут все необходимые приготовления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очень быстро. Президент говорил об этом. Сейчас будут завершены все необходимые приготовления, это будет сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда Россия введет ответный безвизовый режим для граждан КНР.

МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.