Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пообещали быстро ввести ответный безвизовый режим с КНР - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:43 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kitay-2055784180.html
В Кремле пообещали быстро ввести ответный безвизовый режим с КНР
В Кремле пообещали быстро ввести ответный безвизовый режим с КНР - РИА Новости, 18.11.2025
В Кремле пообещали быстро ввести ответный безвизовый режим с КНР
Ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро, сейчас идут все необходимые приготовления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:43:00+03:00
2025-11-18T16:43:00+03:00
туризм
китай
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
ли цян
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
https://ria.ru/20251109/chislo-2053747038.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, ли цян, шос
Туризм, Китай, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ли Цян, ШОС
В Кремле пообещали быстро ввести ответный безвизовый режим с КНР

Песков: ответный безвизовый режим с КНР введут очень быстро

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро, сейчас идут все необходимые приготовления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве.
«
"Очень быстро. Президент говорил об этом. Сейчас будут завершены все необходимые приготовления, это будет сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда Россия введет ответный безвизовый режим для граждан КНР.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Президент РФ Владимир Путин 4 сентября заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года
9 ноября, 08:04
 
ТуризмКитайРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинЛи ЦянШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала