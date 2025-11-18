Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева призвал власти признать рецессию в молдавской экономике - РИА Новости, 18.11.2025
11:02 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kishinev-2055663044.html
Мэр Кишинева призвал власти признать рецессию в молдавской экономике
Мэр Кишинева призвал власти признать рецессию в молдавской экономике - РИА Новости, 18.11.2025
Мэр Кишинева призвал власти признать рецессию в молдавской экономике
Власти Молдавии должны признать, что экономика страны проходит через рецессию, которую не получится преодолеть непопулярными мерами вроде повышения пенсионного... РИА Новости, 18.11.2025
в мире, молдавия, кишинев, ион чебан
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан
Мэр Кишинева призвал власти признать рецессию в молдавской экономике

Чебан призвал Кишинев спасать экономику, а не повышать пенсионный возраст

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии должны признать, что экономика страны проходит через рецессию, которую не получится преодолеть непопулярными мерами вроде повышения пенсионного возраста, заявил мэр Кишинева, лидер оппозиционного парламентского блока "Альтернатива" Ион Чебан.
Ранее представители правительства Молдавии не исключили, что для преодоления экономического кризиса они могут рассмотреть вопрос повышения пенсионного возраста. В настоящее время в Молдавии выходят на пенсию в 63 года.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Молдавия совершила серьезную ошибку, заявил экс-депутат Боля
Вчера, 21:55
"Возможное повышение пенсионного возраста не может быть решением, которое спасет пенсионную систему. Власти также должны действовать последовательно для преодоления рецессии, в которую вступила экономика Молдавии. И первым шагом в этом направлении стало бы окончательное официальное признание серьезного состояния национальной экономики и разработка плана по ее стабилизации и восстановлению", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, в сентября 2025 года в Молдавии насчитывалось более 672 тысяч пенсионеров, из которых 530 тысяч - по возрасту. При этом численность работников в Молдавии составляет около 740 тысяч человек. Чебан также отметил, что, по данным переписи населения 2024 года, число людей старше 65 лет за последние 10 лет увеличилось на 7%. "Мы сможем говорить об улучшении ситуации в национальной пенсионной системе только в том случае, если демографический кризис будет официально признан одной из крупнейших проблем на национальном уровне. Восстановление экономики позволит привлечь новые инвестиции, создать новые рабочие места, улучшить ситуацию на рынке труда", - в частности, добавил Чебан.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Захарова высмеяла слова депутата из Молдавии о Пушкине и геях*
15 ноября, 16:49
 
В миреМолдавияКишиневИон Чебан
 
 
