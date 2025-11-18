Рейтинг@Mail.ru
С Киркорова потребовали деньги за кредит, отработанный на корпоративе
12:02 18.11.2025
С Киркорова потребовали деньги за кредит, отработанный на корпоративе
москва, филипп киркоров, московский кредитный банк
Культура, Москва, Филипп Киркоров, Московский кредитный банк
С Киркорова потребовали деньги за кредит, отработанный на корпоративе

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы рассматривает иск к Филиппу Киркорову о взыскании более 12 миллионов рублей за кредит, который артист отработал, выступив на корпоративе Московского кредитного банка, рассказал РИА Новости представитель певца Роман Кузьмин.
"Истец просит взыскать кредит и пени общей суммой более 12 миллионов рублей, в 2022 году Киркоров взял его с условием, что вместо оплаты он выступит на корпоративе МКБ, что и было сделано", - сказал Кузьмин.
Судебное заседание проходит в закрытом режиме.
Как отметили в суде, истец в лице АО "Социум Трейд" указал, что в 2022 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Впоследствии МКБ уступил право требования истцу, который просит взыскать с артиста оставшуюся задолженность.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову
13 ноября, 10:49
 
Культура
 
 
Заголовок открываемого материала