С Киркорова потребовали деньги за кредит, отработанный на корпоративе
С Киркорова потребовали деньги за кредит, отработанный на корпоративе - РИА Новости, 18.11.2025
С Киркорова потребовали деньги за кредит, отработанный на корпоративе
Таганский суд Москвы рассматривает иск к Филиппу Киркорову о взыскании более 12 миллионов рублей за кредит, который артист отработал, выступив на корпоративе... РИА Новости, 18.11.2025
культура
москва
филипп киркоров
московский кредитный банк
москва
Новости
ru-RU
