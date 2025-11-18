Песков назвал поводы для "головной боли" Киева

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Динамика на фронтах, внутренние потрясения и назревающее понимание в Европе о нечистоплотности на руку киевского режима являются поводами для головной боли в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.