Песков назвал поводы для "головной боли" Киева
Динамика на фронтах, внутренние потрясения и назревающее понимание в Европе о нечистоплотности на руку киевского режима являются поводами для головной боли в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:27:00+03:00
2025-11-18T18:27:00+03:00
2025-11-18T18:27:00+03:00
европа
киев
россия
дмитрий песков
европа
киев
россия
европа, киев, россия, дмитрий песков
Европа, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал динамику на фронте поводом для головной боли в Киеве