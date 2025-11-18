Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал поводы для "головной боли" Киева - РИА Новости, 18.11.2025
18:27 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kiev-2055817687.html
Песков назвал поводы для "головной боли" Киева
Динамика на фронтах, внутренние потрясения и назревающее понимание в Европе о нечистоплотности на руку киевского режима являются поводами для головной боли в... РИА Новости, 18.11.2025
Песков назвал поводы для "головной боли" Киева

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Динамика на фронтах, внутренние потрясения и назревающее понимание в Европе о нечистоплотности на руку киевского режима являются поводами для головной боли в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что та динамика, которая сейчас на фронтах, далеко не в пользу киевского режима, и внутренние сотрясения, и все растущее подозрение в нечистоплотности, понимание нечистоплотности на руку, которое вызревает в европейских столицах, это все, наверное, повод для большой головной боли в Киеве", - сказал Песков корреспонденту "России 1" Павлу зарубину.
