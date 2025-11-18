Исследование: На рынке идет борьба за опытных специалистов по кибербезу

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спрос на специалистов в области информационной безопасности остается стабильно высоким, доля вакансий для данной категории работников в общем объеме ИТ-вакансий составляет 5% — это тысячи вакансий только с начала года, свидетельствуют результаты исследования hh.ru и ГК "Солар".

Результаты исследования были представлены на SOC Forum в рамках дискуссии "Дефицит кадров - иллюзия обмана" с участием экспертов из hh.ru, "РВБ", Московского института электроники и математики (МИЭМ) НИУ ВШЭ и ГК "Солар".

"Наибольшая потребность в ИБ-специалистах наблюдается в ключевых для экономики отраслях: ИТ-компании формируют 30% всех вакансий в этой сфере, финансовый сектор — 11%, а сфера услуг для бизнеса — 5%", - говорится в сообщении ГК "Солар" по итогам презентации.

По словам руководителя направления "Кибербезопасность" hh.ru Михаила Щербакова, данные hh.индекса подтверждают высокие темпы роста потребности в кадрах в секторе информационной безопасности. "Это создает уникальные карьерные возможности для специалистов, поскольку данная ниша сегодня характеризуется наибольшим дефицитом квалифицированных кандидатов", — приводятся в сообщении слова эксперта.

При этом, как отметил на презентации руководитель отдела информационной безопасности "РВБ" Андрей Иванов, вузы дают молодым специалистам базовые навыки, дополнительное обучение — первые прикладные навыки, "а дальше мы уже помогаем им расти внутри компании".

"У нас в подразделении есть выстроенная модель распределения по уровням: около 10% стажеров, 20% джуниоров, 40% миддлов, 20% сеньоров и 10% лидов. Такая структура позволяет не перегружать старших коллег обучением и при этом обеспечивает устойчивое развитие команды. Особенно внимательно мы смотрим на новичков, которые уже проявляют интерес к конкретной области и имеют практические навыки — например, через лабораторные работы, CTF или другие практические форматы", — пояснил он.

Эксперты отметили, что в связи с дефицитом специалистов зарплаты в ИТ-отрасли, в частности, в сфере информационной безопасности, остаются одними из самых конкурентных. По данным исследования, зарплатные предложения для специалистов по кибербезопасности в России варьируются от 80 тысяч рублей для начинающих специалистов в регионах до 700 тысяч рублей и выше для топ-менеджеров в сфере инфобезопасности с опытом работы более 8 лет.

В то же время, указывает директор по развитию образовательной деятельности ГК "Солар" Никита Обидин, зарплатные ожидания специалистов младшего и среднего уровня расходятся с реальными бюджетными возможностями компаний. Кроме того, такие специалисты выходят на рынок с высокими ожиданиями, но без соответствия потребностям рынка. Так, несмотря на стремительное развитие рынка кибербезопасности в России и увеличение числа профильных программ в вузах, работодатели отмечают разрыв между академической подготовкой и практическими навыками выпускников, сказал он.

По мнению проректора НИУ ВШЭ, директора МИЭМ Дмитрия Коваленко, до тех пор, пока компании не сталкиваются с серьезными инцидентами, многие работодатели стараются экономить на кибербезниках.

"При этом, кибербез — это, скорее всего, следующий искусственный интеллект. И спрос на инфобезников будет только расти. Количество и качество угроз возрастает, появляются новые вызовы вроде постквантовой криптографии и безопасности ИИ. Поэтому очень важно нам всем вместе вести разъяснительную работу для владельцев бизнеса и топ-менеджеров, поясняя, насколько серьезными могут быть угрозы, если не уделять им должного внимания", — приводится в сообщении комментарий Коваленко.

Эксперты выразили мнение, что решением этой проблемы станет практическое сотрудничество вузов и бизнеса. Системе образования стоит перестраивать обучение ИБ-специалистов с упором на практику, а бизнесу — вводить программы стажировок, сотрудничать с вузами и инвестировать в обучение сотрудников.

Представители ГК "Солар" отметили, что в России уже формируется тренд на комплексный подход к обучению ИБ-специалистов за счет сотрудничества ведущих технических вузов с компаниями в сфере кибербезопасности. Так, ГК "Солар" выступает партнером более чем 15 российских вузов, предоставляет лицензии на свои продукты, открывает в вузах опорные центры киберполигона, поддерживает создание лабораторий и исследовательскую деятельность студентов.