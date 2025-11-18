Исследование: На рынке идет борьба за опытных специалистов по кибербезу

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спрос на специалистов в области информационной безопасности остается стабильно высоким, доля вакансий для данной категории работников в общем объеме ИТ-вакансий составляет 5% — это тысячи вакансий только с начала года, свидетельствуют результаты исследования hh.ru и ГК "Солар".
Результаты исследования были представлены на SOC Forum в рамках дискуссии "Дефицит кадров - иллюзия обмана" с участием экспертов из hh.ru, "РВБ", Московского института электроники и математики (МИЭМ) НИУ ВШЭ и ГК "Солар".
"Наибольшая потребность в ИБ-специалистах наблюдается в ключевых для экономики отраслях: ИТ-компании формируют 30% всех вакансий в этой сфере, финансовый сектор — 11%, а сфера услуг для бизнеса — 5%", - говорится в сообщении ГК "Солар" по итогам презентации.
По словам руководителя направления "Кибербезопасность" hh.ru Михаила Щербакова, данные hh.индекса подтверждают высокие темпы роста потребности в кадрах в секторе информационной безопасности. "Это создает уникальные карьерные возможности для специалистов, поскольку данная ниша сегодня характеризуется наибольшим дефицитом квалифицированных кандидатов", — приводятся в сообщении слова эксперта.
При этом, как отметил на презентации руководитель отдела информационной безопасности "РВБ" Андрей Иванов, вузы дают молодым специалистам базовые навыки, дополнительное обучение — первые прикладные навыки, "а дальше мы уже помогаем им расти внутри компании".
"У нас в подразделении есть выстроенная модель распределения по уровням: около 10% стажеров, 20% джуниоров, 40% миддлов, 20% сеньоров и 10% лидов. Такая структура позволяет не перегружать старших коллег обучением и при этом обеспечивает устойчивое развитие команды. Особенно внимательно мы смотрим на новичков, которые уже проявляют интерес к конкретной области и имеют практические навыки — например, через лабораторные работы, CTF или другие практические форматы", — пояснил он.
Эксперты отметили, что в связи с дефицитом специалистов зарплаты в ИТ-отрасли, в частности, в сфере информационной безопасности, остаются одними из самых конкурентных. По данным исследования, зарплатные предложения для специалистов по кибербезопасности в России варьируются от 80 тысяч рублей для начинающих специалистов в регионах до 700 тысяч рублей и выше для топ-менеджеров в сфере инфобезопасности с опытом работы более 8 лет.
В то же время, указывает директор по развитию образовательной деятельности ГК "Солар" Никита Обидин, зарплатные ожидания специалистов младшего и среднего уровня расходятся с реальными бюджетными возможностями компаний. Кроме того, такие специалисты выходят на рынок с высокими ожиданиями, но без соответствия потребностям рынка. Так, несмотря на стремительное развитие рынка кибербезопасности в России и увеличение числа профильных программ в вузах, работодатели отмечают разрыв между академической подготовкой и практическими навыками выпускников, сказал он.
По мнению проректора НИУ ВШЭ, директора МИЭМ Дмитрия Коваленко, до тех пор, пока компании не сталкиваются с серьезными инцидентами, многие работодатели стараются экономить на кибербезниках.
"При этом, кибербез — это, скорее всего, следующий искусственный интеллект. И спрос на инфобезников будет только расти. Количество и качество угроз возрастает, появляются новые вызовы вроде постквантовой криптографии и безопасности ИИ. Поэтому очень важно нам всем вместе вести разъяснительную работу для владельцев бизнеса и топ-менеджеров, поясняя, насколько серьезными могут быть угрозы, если не уделять им должного внимания", — приводится в сообщении комментарий Коваленко.
Эксперты выразили мнение, что решением этой проблемы станет практическое сотрудничество вузов и бизнеса. Системе образования стоит перестраивать обучение ИБ-специалистов с упором на практику, а бизнесу — вводить программы стажировок, сотрудничать с вузами и инвестировать в обучение сотрудников.
Представители ГК "Солар" отметили, что в России уже формируется тренд на комплексный подход к обучению ИБ-специалистов за счет сотрудничества ведущих технических вузов с компаниями в сфере кибербезопасности. Так, ГК "Солар" выступает партнером более чем 15 российских вузов, предоставляет лицензии на свои продукты, открывает в вузах опорные центры киберполигона, поддерживает создание лабораторий и исследовательскую деятельность студентов.
"Компания, которая обладает ресурсом в виде ИТ-специалистов, но в которой проседает ИБ-функция, вместо того, чтобы заниматься долгим поиском кадров, предпочитает провести обучение и дать недостающие навыки в сфере кибербезопасности, например, администрирования СЗИ. На мой взгляд, это еще одна возможность для бизнеса прийти к тому, чтобы его киберустойчивость возрастала. Все-таки это главный запрос бизнеса. Ему не хватает фундамента для построения киберустойчивости, необходимы узкоспециальные знания, компетенции, которые формируются только на основе практического опыта. Поэтому, если говорить про образовательные программы, которые отвечают запросам рынка, то это практико-ориентированные курсы, где практике уделяется 70–80% времени, где есть возможность освоить те или иные компетенции, нужные в рамках определенной роли", — резюмировал Обидин.