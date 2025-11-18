Рейтинг@Mail.ru
Бобровский занял чистое девятое место в истории по победам в НХЛ
06:17 18.11.2025
Бобровский занял чистое девятое место в истории по победам в НХЛ
Бобровский занял чистое девятое место в истории по победам в НХЛ
Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский занял чистое девятое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Бобровский занял чистое девятое место в истории по победам в НХЛ

Бобровский занял чистое девятое место в истории по победам в чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский занял чистое девятое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
8 : 5
Ванкувер
15:50 • Эй Джей Грир
(Картер Верхаг, Сэм Беннетт)
19:52 • Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Сергей Бобровский)
22:23 • Люк Кунин
(Ноа Грегор, Густав Форслинг)
26:10 • Эван Родригес
(Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист)
27:17 • Антон Лунделль
(Брэд Маршанд, Аарон Экблад)
44:02 • Сэм Беннетт
(Нико Миккола, Увис Янис Балинскис)
48:19 • Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Картер Верхаг)
58:14 • Брэд Маршанд
14:50 • Дрю О'Коннор
(Тайлер Майерс, Квин Хьюс)
15:14 • Джейк Дебраск
(Кифер Шервуд, Квин Хьюс)
27:55 • Элиас Петтерссон
(Эвандер Кейн, Квин Хьюс)
41:24 • Элиас Петтерссон
(Кифер Шервуд, Tom Willander)
43:14 • Филип Хронек
(Макс Сассон, Эвандер Кейн)
"Флорида" дома обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 8:5 (2:2, 3:1, 3:2). В составе "Пантерз" шайбы забросили Эй Джей Грир (16-я минута), Сет Джонс (20, 49), Люк Канин (23), Эван Родригес (27), Антон Лунделль (28), Сэм Беннетт (45) и Брэд Маршан (59). У "Ванкувера" голами отметились Дрю О'Коннор (15), Джейк Дебраск (16), Элиас Петтерссон (28, 42) и Филип Гронек (44).
Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 15. Победа над "Кэнакс" стала для голкипера "Флориды" 438-й в карьере в 768 матчах в чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел Жака Планта (437 побед в 837 матчах) и занял чистое девятое место в рейтинге самых успешных вратарей лиги. Рекорд по победам в чемпионатах НХЛ принадлежит канадцу Мартину Бродёру (691).
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
