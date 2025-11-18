Бобровский занял чистое девятое место в истории по победам в НХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский занял чистое девятое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

"Флорида" дома обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 8:5 (2:2, 3:1, 3:2). В составе "Пантерз" шайбы забросили Эй Джей Грир (16-я минута), Сет Джонс (20, 49), Люк Канин (23), Эван Родригес (27), Антон Лунделль (28), Сэм Беннетт (45) и Брэд Маршан (59). У "Ванкувера" голами отметились Дрю О'Коннор (15), Джейк Дебраск (16), Элиас Петтерссон (28, 42) и Филип Гронек (44).

Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 15. Победа над "Кэнакс" стала для голкипера "Флориды" 438-й в карьере в 768 матчах в чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел Жака Планта (437 побед в 837 матчах) и занял чистое девятое место в рейтинге самых успешных вратарей лиги. Рекорд по победам в чемпионатах НХЛ принадлежит канадцу Мартину Бродёру (691).