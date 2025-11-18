Бобровский занял чистое девятое место в истории по победам в НХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский занял чистое девятое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
"Флорида" дома обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 8:5 (2:2, 3:1, 3:2). В составе "Пантерз" шайбы забросили Эй Джей Грир (16-я минута), Сет Джонс (20, 49), Люк Канин (23), Эван Родригес (27), Антон Лунделль (28), Сэм Беннетт (45) и Брэд Маршан (59). У "Ванкувера" голами отметились Дрю О'Коннор (15), Джейк Дебраск (16), Элиас Петтерссон (28, 42) и Филип Гронек (44).
Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 15. Победа над "Кэнакс" стала для голкипера "Флориды" 438-й в карьере в 768 матчах в чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел Жака Планта (437 побед в 837 матчах) и занял чистое девятое место в рейтинге самых успешных вратарей лиги. Рекорд по победам в чемпионатах НХЛ принадлежит канадцу Мартину Бродёру (691).
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.